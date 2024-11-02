Пожар в Доме культуры: что известно к этому часу

Возгорание началось в 13:34, и к прибытию первых пожарных расчетов огонь уже охватил всю площадь крыши здания. Для ликвидации пожара привлекли 20 человек и 8 единиц техники. Спасатели боролись с огнем почти три с половиной часа, и только к 16:57 возгорание удалось полностью потушить. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.