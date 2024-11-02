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Posted 2 ноября, 11:24

Published 2 ноября, 11:24

Modified 2 ноября, 11:26

Updated 2 ноября, 11:26

Пожар в Доме культуры

Пожар в Доме культуры: что известно к этому часу

2 ноября 2024, 11:24
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожар в Доме культуры

В Новосибирской области разгорелся пожар в Доме культуры

Днем в селе Карагужево Черепановского района Новосибирской области произошел крупный пожар в местном Доме культуры, сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области

Возгорание началось в 13:34, и к прибытию первых пожарных расчетов огонь уже охватил всю площадь крыши здания. Для ликвидации пожара привлекли 20 человек и 8 единиц техники. Спасатели боролись с огнем почти три с половиной часа, и только к 16:57 возгорание удалось полностью потушить. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания пока неизвестны, и ведется проверка.

Работа пожарныхРабота пожарных
Работа пожарных. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Сельский Дом культуры, являющийся центром досуга для местных жителей, серьезно пострадал, но благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать распространения огня на другие строения.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Пожар#Огонь#Возгорание#Дом культуры
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