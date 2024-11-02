Пожар в Доме культуры: что известно к этому часу

Posted 2 ноября, 11:24
Published 2 ноября, 11:24
Modified 2 ноября, 11:26
Updated 2 ноября, 11:26
Возгорание началось в 13:34, и к прибытию первых пожарных расчетов огонь уже охватил всю площадь крыши здания. Для ликвидации пожара привлекли 20 человек и 8 единиц техники. Спасатели боролись с огнем почти три с половиной часа, и только к 16:57 возгорание удалось полностью потушить. Площадь пожара составила 375 квадратных метров.
По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания пока неизвестны, и ведется проверка.
Сельский Дом культуры, являющийся центром досуга для местных жителей, серьезно пострадал, но благодаря оперативной работе пожарных удалось избежать распространения огня на другие строения.