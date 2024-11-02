Прокуратура потребовала ликвидировать следы коммунальных раскопок в Новосибирске

Закопать сотни ям и траншей, которые образовались из-за ремонта подземных тепловых коммуникаций, потребовала прокуратура Новосибирской области. По мнению ведомства, причиной ситуации, которая вызывает многочисленные жалобы горожан, стал плохой контроль за работой подрядчиков.