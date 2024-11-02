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Posted 2 ноября, 10:12

Published 2 ноября, 10:12

Modified 2 ноября, 10:14

Updated 2 ноября, 10:14

Такую картину можно наблюдать в разных районах города

Прокуратура потребовала ликвидировать следы коммунальных раскопок в Новосибирске

2 ноября 2024, 10:12
Фото: 1MI. Такую картину можно наблюдать в разных районах города
Прокуратура потребовала избавить город от разрытий, сообщили в надзорном ведомстве.

Закопать сотни ям и траншей, которые образовались из-за ремонта подземных тепловых коммуникаций, потребовала прокуратура Новосибирской области. По мнению ведомства, причиной ситуации, которая вызывает многочисленные жалобы горожан, стал плохой контроль за работой подрядчиков.

«Вопреки требованиям закона, не во всех случаях принимаются меры по пресечению фактов нарушения сроков восстановления благоустройства после проведения земляных работ, привлечение виновных лиц к ответственности не инициируют. Это послужило основанием для внесения представления, которое подразумевает устранение нарушений. Недопущение их в дальнейшем будет проконтролировано», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Кроме того, в надзорном ведомстве посчитали предложенный региональным правительством метод подключения тепломагистралей по временным схемам неприемлемым. В прокуратуре потребовали увеличить темпы ремонтных работ, чтобы зимой осуществлять теплоснабжение жилых домов по постоянным схемам.

Вот так сегодня выглядят некоторые городские дворы. Особенно много подобных котлованов в Ленинском районе.

Несколько дней назад мэр Максим Кудрявцев раскритиковал темпы ремонтных работ и потребовал от своих подчиненных через суд добиваться ликвидации коммунальных разрытий.

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#Новосибирск#Ремонт#Отопление#Прокуратура#СГК
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