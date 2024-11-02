Психиатр считает, что тесты на гнев помогут избавить детсады от опасных воспитателей

Белкин отметил, что во избежание подобных инцидентов воспитатели должны проходить различные тесты. В качестве примера он привел тесты на тип реагирование, темперамент, наличие депрессии или гнева. Он добавил, что это не является панацеей, так как ни один тест не гарантирует того, что человек не изменится, и в его психике не произойдет какой-нибудь сбой, причиной которого станут те или иные обстоятельства.