Психиатр считает, что тесты на гнев помогут избавить детсады от опасных воспитателей

Posted 2 ноября, 08:17
Published 2 ноября, 08:17
Modified 2 ноября, 08:19
Updated 2 ноября, 08:19
Врач-психиатр Борис Белкин, гендиректор «Клиники Постстрессовых состояний» в беседе с «Ридусом» прокомментировал случай в подмосковном детском саду «Космо», где воспитательница проволокла малышей по асфальту и швырнула их на ступеньки детсада. Эксперт считает, что от таких воспитателей дошкольные учреждения могут спасти психологические тесты. Он добавил, что полностью проблему они не решат.
Белкин отметил, что во избежание подобных инцидентов воспитатели должны проходить различные тесты. В качестве примера он привел тесты на тип реагирование, темперамент, наличие депрессии или гнева. Он добавил, что это не является панацеей, так как ни один тест не гарантирует того, что человек не изменится, и в его психике не произойдет какой-нибудь сбой, причиной которого станут те или иные обстоятельства.
Эксперт подчеркнул, что тестирование воспитателей и их беседы со специалистами должны проходить регулярно, а не только во время устройства на работу. Белкин добавил, что стоит тестировать работников дошкольных учреждений на употребление алкоголя и психоактивных веществ, которые способны значительно изменить поведение.