Роскачество назвало худшие подушки, среди которых даже именитые производители

Роскачество, проведя независимую экспертизу перьевых подушек, выявило самое большое количество нарушений, которые можно бело представить. Например, по параметру «наполнитель» у 14 ТМ из 15 указанные в составе гусиные перья и пух чаще всего имели рубленое перо либо перья других птиц. При этом у пяти марок содержимое было грязным и видимо не прошло должную обработку.