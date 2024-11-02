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Posted 2 ноября, 08:14

Published 2 ноября, 08:14

Modified 2 ноября, 08:18

Updated 2 ноября, 08:18

Роскачество назвало худшие подушки, среди которых даже именитые производители

Роскачество назвало худшие подушки, среди которых даже именитые производители

2 ноября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney.
Грязные, с клещами и небезопасные — такими итогами завершилось исследование Роскачества подушек с наполнителем из перьев. Среди 15 марок оказались и самые популярные бренды.

Подушки — часть нашей жизни, которая чаще всего соприкасается с лицом и влияет на здоровый сон. Однако, как оказалось, не все подушки одинаково полезны.

Роскачество, проведя независимую экспертизу перьевых подушек, выявило самое большое количество нарушений, которые можно бело представить. Например, по параметру «наполнитель» у 14 ТМ из 15 указанные в составе гусиные перья и пух чаще всего имели рубленое перо либо перья других птиц. При этом у пяти марок содержимое было грязным и видимо не прошло должную обработку.

Восемь торговых марок показали повышенные значения токсичности, среди которых оказались Dargez, «Легкие сны», Belpol, «Долина снов», Ist’o. 12 подушек имели затхлый запах и содержали пыль. Пылевые клещи были обнаружены у 12 ТМ, среди которых те Dargez, «Легкие сны», Belpol, Ormatek, «Долина снов».

Ранее мы рассказывали, как выбелить тюль, чтобы в доме снова было светло и чисто.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Подушки
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