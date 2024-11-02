«Россети Новосибирск» усиливают контроль за электросетями на праздники

Posted 2 ноября, 06:42
Published 2 ноября, 06:42
Modified 2 ноября, 06:44
Updated 2 ноября, 06:44
В этот период более 100 сотрудников оперативного персонала будут круглосуточно дежурить для своевременного устранения возможных технических сбоев. Кроме того, будут задействованы около 40 оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимой техникой для быстрой ликвидации аварий. Проведена проверка исправности резервных источников питания и средств связи, чтобы в случае необходимости все объекты оставались под контролем. Для повышения стабильности энергоснабжения вводится режим «технологической тишины» — все плановые работы, требующие отключений, приостановлены.
В праздничные дни жители региона могут сообщать о неисправностях или повреждениях объектов электроснабжения, позвонив по номеру 112 или на горячие линии диспетчерских служб компании. Звонки обрабатываются автоматизированной системой, которая распознает голос абонента и по адресу автоматически предоставляет информацию о причинах отключения и ориентировочных сроках восстановления электричества. Одновременно с этим диспетчер направит на место оперативную бригаду для устранения неполадок.
Энергетики обращаются к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности вблизи линий электропередачи и других объектов энергоснабжения. Важно помнить: приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров, и пытаться самостоятельно устранить повреждения опасно.
Актуальную информацию о сроках восстановления электроснабжения и проводимых работах можно найти на сайте «Россети Новосибирск» в разделе «Работы с отключением электроэнергии». Здесь предусмотрен удобный адресный поиск, позволяющий быстро узнать о статусе аварийных работ.
Для координации действий в случае непредвиденных ситуаций энергетики «Россети Новосибирск» наладили взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти и муниципальными образованиями.