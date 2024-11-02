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Posted 2 ноября, 06:42

Published 2 ноября, 06:42

Modified 2 ноября, 06:44

Updated 2 ноября, 06:44

Работа энергетиков

«Россети Новосибирск» усиливают контроль за электросетями на праздники

2 ноября 2024, 06:42
Фото: «Россети Новосибирск». Работа энергетиков
В преддверии Дня народного единства со 2 по 5 ноября «Россети Новосибирск» примет дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения в регионе. Усиленный контроль будет направлен на стабильную работу энергообъектов, чтобы жители не столкнулись с перебоями во время праздников.

В этот период более 100 сотрудников оперативного персонала будут круглосуточно дежурить для своевременного устранения возможных технических сбоев. Кроме того, будут задействованы около 40 оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимой техникой для быстрой ликвидации аварий. Проведена проверка исправности резервных источников питания и средств связи, чтобы в случае необходимости все объекты оставались под контролем. Для повышения стабильности энергоснабжения вводится режим «технологической тишины» — все плановые работы, требующие отключений, приостановлены.

В праздничные дни жители региона могут сообщать о неисправностях или повреждениях объектов электроснабжения, позвонив по номеру 112 или на горячие линии диспетчерских служб компании. Звонки обрабатываются автоматизированной системой, которая распознает голос абонента и по адресу автоматически предоставляет информацию о причинах отключения и ориентировочных сроках восстановления электричества. Одновременно с этим диспетчер направит на место оперативную бригаду для устранения неполадок.

Энергетики обращаются к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности вблизи линий электропередачи и других объектов энергоснабжения. Важно помнить: приближаться к оборванным проводам ближе, чем на 8 метров, и пытаться самостоятельно устранить повреждения опасно.

Актуальную информацию о сроках восстановления электроснабжения и проводимых работах можно найти на сайте «Россети Новосибирск» в разделе «Работы с отключением электроэнергии». Здесь предусмотрен удобный адресный поиск, позволяющий быстро узнать о статусе аварийных работ.

Для координации действий в случае непредвиденных ситуаций энергетики «Россети Новосибирск» наладили взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти и муниципальными образованиями.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#МЧС#Безопасность#День народного единства#Электросети#Аварии
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