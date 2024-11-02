«Россети Новосибирск» усиливают контроль за электросетями на праздники

В этот период более 100 сотрудников оперативного персонала будут круглосуточно дежурить для своевременного устранения возможных технических сбоев. Кроме того, будут задействованы около 40 оперативно-выездных бригад, оснащенных необходимой техникой для быстрой ликвидации аварий. Проведена проверка исправности резервных источников питания и средств связи, чтобы в случае необходимости все объекты оставались под контролем. Для повышения стабильности энергоснабжения вводится режим «технологической тишины» — все плановые работы, требующие отключений, приостановлены.