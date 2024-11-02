Сбой в работе интернета: хакеры атаковали крупного провайдера в Сибири

В компании рассказали, что доступ к интернет-услугам может быть частично или полностью ограничен. Под угрозой оказались и сопутствующие сервисы, такие как домофонные системы, телевидение и скорость интернета, что вызвало недовольство пользователей. Ранее с подобной ситуацией сталкивались пользователи «Электронного города».