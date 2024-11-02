Сбой в работе интернета: хакеры атаковали крупного провайдера в Сибири

Posted 2 ноября, 06:36
Published 2 ноября, 06:36
Modified 2 ноября, 06:38
Updated 2 ноября, 06:38
Первые сообщения о проблемах поступили от клиентов из Новосибирска, где в 9:01 по местному времени зафиксировали перегрузку серверов из-за огромного числа запросов от злоумышленников.
«Пользуюсь услугами „Сибирских сетей“ уже несколько лет, но в последнее время качество оставляет желать лучшего. Сначала начались постоянные перебои с интернетом, а в последние дни вообще невозможно нормально работать: интернет отключается каждые несколько часов. Звонки в службу поддержки мало чем помогают — говорят, что проблема на стороне провайдера и обещают, что „всё скоро починят“. Надежность вызывает вопросы», — поделилась с Atas.Info жительница Новосибирска Ангелина.
В компании рассказали, что доступ к интернет-услугам может быть частично или полностью ограничен. Под угрозой оказались и сопутствующие сервисы, такие как домофонные системы, телевидение и скорость интернета, что вызвало недовольство пользователей. Ранее с подобной ситуацией сталкивались пользователи «Электронного города».
О сбое в работе провайдера также сообщили жители других регионов. Например, атака также затронула соседний Новокузнецк.
«С самого утра нет доступа к интернету — ни страницы не открываются, ни приложения не работают. Кроме того, из-за этого сбоя не смогли попасть домой, так как домофон и чип-система зависят от интернета. Пришлось ждать на улице и надеяться, что кто-то из соседей откроет дверь», — поделилась новокузнечанка Ольга Черноглазова.
«Сибирские сети» обращаются к клиентам с просьбой сообщать о повреждениях и неполадках через официальные каналы связи.
В связи с недавними инцидентами подобного рода в регионе, представители сферы IT отмечают рост кибератак в Сибири. По сообщениям наших читателей последние несколько дней из-за аналогичной атаки наблюдаются проблемы у абонентов провайдера «Восток-Телеком». Также жалобы поступают от пользователей «Ростелекома».