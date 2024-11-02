Сибирячка разбилась в аварии на трассе — у нее не было водительских прав

Posted 2 ноября, 05:14
Published 2 ноября, 05:14
Modified 2 ноября, 05:17
Updated 2 ноября, 05:17
По сообщению ГАИ, инцидент случился во втором часу ночи на трассе Н-3019. За рулем иномарки Honda CR-V находилась женщина 1990 года рождения. Как сообщили в Госавтоинспекции, у нее не было водительских прав. Предполагается, что на высокой скорости она выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ. После удара второй автомобиль вылетел с автодороги, перевернулся и оказался в кювете.
Из-за жесткого столкновения женщина-водитель умерла на месте от полученных травм. В ДТП травмы также получили водитель и пассажир УАЗ — сейчас неизвесто, в каком состоянии они находятся.
Еще одно смертельное ДТП произошло 1 ноября. В нем пенсионер разбился, врезавшись в припаркованный КамАЗ.