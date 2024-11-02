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Posted 2 ноября, 05:14

Published 2 ноября, 05:14

Modified 2 ноября, 05:17

Updated 2 ноября, 05:17

УАЗ после аварии

Сибирячка разбилась в аварии на трассе — у нее не было водительских прав

2 ноября 2024, 05:14
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области. УАЗ после аварии

Под Новосибирском женщина без водительских прав погибла в ДТП

ДТП со смертельным исходом произошло в ночь на 2 ноября в Черепановском районе, сообщает ГАИ региона.

По сообщению ГАИ, инцидент случился во втором часу ночи на трассе Н-3019. За рулем иномарки Honda CR-V находилась женщина 1990 года рождения. Как сообщили в Госавтоинспекции, у нее не было водительских прав. Предполагается, что на высокой скорости она выехала на встречку, где произошло лобовое столкновение с автомобилем УАЗ. После удара второй автомобиль вылетел с автодороги, перевернулся и оказался в кювете.

Место ДТПМесто ДТП
Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

Из-за жесткого столкновения женщина-водитель умерла на месте от полученных травм. В ДТП травмы также получили водитель и пассажир УАЗ — сейчас неизвесто, в каком состоянии они находятся.

Еще одно смертельное ДТП произошло 1 ноября. В нем пенсионер разбился, врезавшись в припаркованный КамАЗ.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#ГАИ
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