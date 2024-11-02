Сотрудник МУП похитил полмиллиона рублей — кого он оставил без денег

Posted 2 ноября, 07:42
Published 2 ноября, 07:42
Modified 2 ноября, 07:44
Updated 2 ноября, 07:44
Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре 2023 года, когда 51-летний подсудимый, работая в муниципальном унитарном предприятии, использовал свое служебное положение для тайного хищения имущества. В результате его действий предприятию был причинен ущерб свыше 490 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства были установлены все обстоятельства преступления. Подсудимый полностью признал свою вину и выразил готовность компенсировать причиненный ущерб. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с аналогичным испытательным сроком.
Также суд удовлетворил исковые требования муниципального унитарного предприятия, обязывая подсудимого в полном объеме возместить причиненный ущерб. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость контроля за деятельностью сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также важность строгого соблюдения закона.