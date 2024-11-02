atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 07:42

Published 2 ноября, 07:42

Modified 2 ноября, 07:44

Updated 2 ноября, 07:44

Деньги в рублях

Сотрудник МУП похитил полмиллиона рублей — кого он оставил без денег

2 ноября 2024, 07:42
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Деньги в рублях

Сотрудника новосибирского МУП осудили за кражу полмиллиона рублей

В Новосибирске завершился суд в отношении сотрудника муниципального предприятия, который украл почти полмиллиона рублей, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре 2023 года, когда 51-летний подсудимый, работая в муниципальном унитарном предприятии, использовал свое служебное положение для тайного хищения имущества. В результате его действий предприятию был причинен ущерб свыше 490 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства были установлены все обстоятельства преступления. Подсудимый полностью признал свою вину и выразил готовность компенсировать причиненный ущерб. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил мужчине наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года с аналогичным испытательным сроком.

Также суд удовлетворил исковые требования муниципального унитарного предприятия, обязывая подсудимого в полном объеме возместить причиненный ущерб. Этот случай еще раз подчеркивает необходимость контроля за деятельностью сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также важность строгого соблюдения закона.

Уборщица попыталась оспорить кражу сумки за 7 млн — какое решение вынес суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Омича осудили на три года за кражу и поджог техники в Новосибирской областиЖителя Алтайского края судят за кражу в новосибирском ТЦ — сколько он вынесВ Новосибирске под суд отправили сотрудников Ространснадзора
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Преступление#Уголовное дело#МУП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика