Сотрудник МУП похитил полмиллиона рублей — кого он оставил без денег

Согласно материалам дела, преступление произошло в декабре 2023 года, когда 51-летний подсудимый, работая в муниципальном унитарном предприятии, использовал свое служебное положение для тайного хищения имущества. В результате его действий предприятию был причинен ущерб свыше 490 тысяч рублей.