В Новосибирске борца с коррупцией отправили в СИЗО по делу о получении взятки

Полицейского подозревают в получении взятки в размере 370 тысяч рублей от предпринимателя через посредника. Следствие установило, что в марте 2024 года Кафаров договорился с бизнесменом о ежемесячной «пошлине» в 80 тысяч рублей за защиту его интересов. За полгода общая сумма взятки составила 240 тысяч рублей. Однако в конце октября, когда посредник Дмитрий Кныш получил от предпринимателя очередную порцию денег, их поймали с поличным сотрудники ФСБ.