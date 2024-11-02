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Posted 2 ноября, 08:17

Published 2 ноября, 08:17

Modified 2 ноября, 08:19

Updated 2 ноября, 08:19

Судебный процесс

В Новосибирске борца с коррупцией отправили в СИЗО по делу о получении взятки

2 ноября 2024, 08:17
Фото: Судебный департамент Новосибирской области. Судебный процесс
В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялось заседание, на котором рассматривали ходатайство о мере пресечения для Мураза Кафарова, старшего оперуполномоченного местного отдела по борьбе с коррупцией. Его обвиняют во взяточничестве, сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Полицейского подозревают в получении взятки в размере 370 тысяч рублей от предпринимателя через посредника. Следствие установило, что в марте 2024 года Кафаров договорился с бизнесменом о ежемесячной «пошлине» в 80 тысяч рублей за защиту его интересов. За полгода общая сумма взятки составила 240 тысяч рублей. Однако в конце октября, когда посредник Дмитрий Кныш получил от предпринимателя очередную порцию денег, их поймали с поличным сотрудники ФСБ.

На судебном заседании 2 ноября прокурор настоял на заключении Кафарова под стражу. Суд встал на сторону обвинения и отправил его в СИЗО до 1 января 2025 года. Решение суда пока не вступило в законную силу. В отношении второго фигуранта дела Дмитрия Кныша также рассматривается ходатайство о мере пресечения.

Обвинения против Кафарова и Кныша рассматриваются как часть более широкой борьбы с коррупцией в регионе. Следователи уверены, что данное дело — не единичный случай, и их работа будет продолжаться.

Взятки и вымогательство: за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией
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