В Новосибирске гендиректора обвиняют в невыплате зарплаты в полмиллиона рублей

Posted 2 ноября, 04:41
Published 2 ноября, 04:41
Modified 2 ноября, 04:43
Updated 2 ноября, 04:43
Согласно данным проверки, работник более трёх месяцев не получал положенные выплаты, и сумма задолженности составила 420 тысяч рублей. Проблему выявили после обращения сотрудника в прокуратуру, которая в ходе проверки установила, что генеральный директор компании, несмотря на финансовую возможность, задерживал зарплату с декабря 2021 года по март 2022 года. Материалы проверки были переданы в следственный комитет, который по факту невыплаты возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Отметим, что ООО «СМНУ 54» в прошлом принимало участие в крупных государственных проектах. Например, в 2022 году компания получила контракт на выполнение строительных работ для Глобальной морской системы связи на трассах Северного морского пути, однако его завершили частично. В 2023 году организация была субподрядчиком на строительстве детского спортивного центра в Калининградской области.
С 21 августа 2024 года в отношении компании начата процедура банкротства из-за задолженности в 15 млн рублей перед другим юридическим лицом.
Отметим, что ранее глава региона Андрей Травников рассказал о росте заработной платы для бюджетников.