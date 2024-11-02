В Новосибирске гендиректора обвиняют в невыплате зарплаты в полмиллиона рублей

Согласно данным проверки, работник более трёх месяцев не получал положенные выплаты, и сумма задолженности составила 420 тысяч рублей. Проблему выявили после обращения сотрудника в прокуратуру, которая в ходе проверки установила, что генеральный директор компании, несмотря на финансовую возможность, задерживал зарплату с декабря 2021 года по март 2022 года. Материалы проверки были переданы в следственный комитет, который по факту невыплаты возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.