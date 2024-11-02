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Posted 2 ноября, 04:41

Published 2 ноября, 04:41

Modified 2 ноября, 04:43

Updated 2 ноября, 04:43

Крупная сумма

В Новосибирске гендиректора обвиняют в невыплате зарплаты в полмиллиона рублей

2 ноября 2024, 04:41
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Крупная сумма
В Новосибирске прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело против генерального директора компании ООО «СМНУ 54» из-за частичной невыплаты зарплаты сотруднику.

Согласно данным проверки, работник более трёх месяцев не получал положенные выплаты, и сумма задолженности составила 420 тысяч рублей. Проблему выявили после обращения сотрудника в прокуратуру, которая в ходе проверки установила, что генеральный директор компании, несмотря на финансовую возможность, задерживал зарплату с декабря 2021 года по март 2022 года. Материалы проверки были переданы в следственный комитет, который по факту невыплаты возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Отметим, что ООО «СМНУ 54» в прошлом принимало участие в крупных государственных проектах. Например, в 2022 году компания получила контракт на выполнение строительных работ для Глобальной морской системы связи на трассах Северного морского пути, однако его завершили частично. В 2023 году организация была субподрядчиком на строительстве детского спортивного центра в Калининградской области.

С 21 августа 2024 года в отношении компании начата процедура банкротства из-за задолженности в 15 млн рублей перед другим юридическим лицом.

Отметим, что ранее глава региона Андрей Травников рассказал о росте заработной платы для бюджетников.

В Новосибирской области увеличили зарплаты бюджетникам — какой будет рост
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Банкротство#Уголовное дело#Прокуратура#Зарплата#Контракт#Задолженность
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