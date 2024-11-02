В Новосибирске на 82-м году жизни скончался академик Юрий Шокин

Ученый внес огромный вклад в развитие научной среды в России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В 90-е годы, когда интернет только начинал развиваться, он одним из первых в стране осознал его потенциал и убедил руководство СО РАН создать научные сети для исследовательских учреждений в регионах. Благодаря его усилиям была создана региональная корпоративная сеть передачи данных СО РАН — крупнейшая научная сеть России, позволившая соединить научные учреждения в масштабной информационной системе.