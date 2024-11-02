В Новосибирске на 82-м году жизни скончался академик Юрий Шокин

Posted 2 ноября, 10:21
Published 2 ноября, 10:21
Modified 2 ноября, 10:23
Updated 2 ноября, 10:23
Ученый внес огромный вклад в развитие научной среды в России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В 90-е годы, когда интернет только начинал развиваться, он одним из первых в стране осознал его потенциал и убедил руководство СО РАН создать научные сети для исследовательских учреждений в регионах. Благодаря его усилиям была создана региональная корпоративная сеть передачи данных СО РАН — крупнейшая научная сеть России, позволившая соединить научные учреждения в масштабной информационной системе.
Академик Шокин был известен как первооткрыватель в сфере интервальной математики в России. Его труды включают свыше 900 научных работ, из которых 56 являются монографиями. Он активно развивал технологии моделирования, став одним из ключевых авторов проекта для ЮНЕСКО по расчету карт распространения волн цунами.
Одним из важнейших проектов Шокина стало создание в Сибири первого открытого центра мониторинга окружающей среды, работающего на основе анализа данных дистанционного зондирования Земли. Этот центр получил данные от крупнейших поставщиков по России и позволил оперативно отслеживать экологические изменения в регионе. В 2008 году Юрий Иванович запустил исследование цифрового пространства, в результате которого были разработаны первые в мире математические модели представления веб-пространства.