В Новосибирске возобновили движение трамваев по новым рельсам на улице Мира

Улица Мира стала частью нацпроекта БКД и будет полностью обновлена к следующему году — протяженность объекта составляет 2,5 км. За текущий сезон здесь провели замену трамвайных рельсов и обновление контактной сети. Уже 27 октября движение трамваев по новому пути было возобновлено после длительного перерыва.