В Новосибирске возобновили движение трамваев по новым рельсам на улице Мира

Posted 2 ноября, 06:47
Published 2 ноября, 06:47
Modified 2 ноября, 06:49
Updated 2 ноября, 06:49
В Новосибирске подходит к завершению сезон дорожных ремонтов: в этом году обновлено около 100 километров городских улиц. Мэр города, Максим Кудрявцев, лично проверил первый этап ремонтных работ на одном из значительных проектов — улице Мира в Кировском районе.
«На сегодня завершены все работы, запланированные в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“. Из 14 объектов мы приняли все. Дополнительно правительство Новосибирской области выделяло нам 1,1 млрд рублей. Эти средства были направлены на 37 объектов, из них 34 уже принято, в ближайшее время будут приняты остальные. Кроме того, мы дополнительно изыскали на дорожный ремонт 700 млн рублей из муниципального бюджета, эти объекты также в завершающей стадии. В целом по Новосибирску в этом году мы отремонтировали и приняли около 100 км дорог, это на 30% больше, чем в прошлом году. Подрядчики и департамент транспорта справились с поставленными задачами», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Улица Мира стала частью нацпроекта БКД и будет полностью обновлена к следующему году — протяженность объекта составляет 2,5 км. За текущий сезон здесь провели замену трамвайных рельсов и обновление контактной сети. Уже 27 октября движение трамваев по новому пути было возобновлено после длительного перерыва.
Как уточнил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Александр Губин, часть работ будет завершена в следующем году из-за особенностей производственной технологии.
«В этом году уложили нижний слой асфальтобетона, установили бордюры, обустроили тротуары, восстановили движение трамваев. В следующем году проведём рихтовку трамвайных путей, закроем их дорожной плиткой, как это сделано на ул. Серебренниковской. Эти работы запланированы на следующий год, потому что трамвайные пути после переустройства дадут просадку. Также в следующем году завершим обустройство верхнего слоя проезжей части, установим новые остановочные павильоны. Завершение всех работ по контракту — 1 октября 2025 года», — пояснил Александр Губин.
Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев выразил признательность мэру города и губернатору области за их поддержку инициатив горожан в решении важных вопросов.
«Важно, что исполнительная власть методически подходит к выполнению наказов избирателей — жителей Новосибирска. Для горожан, живущих на Расточке и в прилегающих микрорайонах, транспортное сообщение — актуальный вопрос. Здесь реализуется большой финансовоёмкий для бюджета Новосибирска проект — отремонтированы трамвайные пути, комплексно благоустраивается более двух километров дороги. Область и город планируют и дальше финансировать подобные масштабные проекты», — подчеркнул Дмитрий Асанцев.
Мэр Максим Кудрявцев напомнил, что реконструкция трамвайных путей на ул. Мира — часть масштабной программы по развитию транспортной инфраструктуры Новосибирска.
«Вместе с реконструкцией трамвайных путей мы реализуем программу по модернизации трамвайных вагонов на нашем совместном российско-белорусском производстве „БКМ Сибирь“. В этом году мы закупили 20 новых кузовов для модернизации трамваев. По мере готовности вагоны будут выходить на линию. Сейчас в Новосибирске курсирует три трамвая, модернизированных с использованием новых кузовов», — отметил мэр Кудрявцев.