В новосибирском аэропорту Толмачево задержали банду альфонсов-мигрантов

Posted 2 ноября, 07:29
Published 2 ноября, 07:29
Modified 2 ноября, 07:31
Updated 2 ноября, 07:31
Рейд начался в 6 утра, когда мигранты не ожидали проверки. Увидев сотрудников в форме, многие иностранцы попытались скрыться или спрятаться в укромных местах аэропорта. Однако все они были обнаружены. В ходе проверки среди мигрантов были выявлены случаи фиктивных браков, заключенных с местными жительницами с целью получения российского гражданства, сообщил источник VN.ru в следственных органах.
Всего в ходе рейда было проверено 60 иностранцев, из которых 42 человека были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Трое из мигрантов подписали контракт на прохождение военной службы. Этот рейд стал продолжением мероприятий, проводимых в Новосибирске в рамках борьбы с нелегальной миграцией.
Ранее в этом году силовики уже неоднократно проводили проверки среди иностранных таксистов, многие из которых не имели необходимых документов и не собирались выполнять обязательства перед государством. Как стало известно, мигранты часто признавались, что приехали в Россию лишь для заработка и не планируют служить в рядах российской армии.