В новосибирском аэропорту Толмачево задержали банду альфонсов-мигрантов

Ранее в этом году силовики уже неоднократно проводили проверки среди иностранных таксистов, многие из которых не имели необходимых документов и не собирались выполнять обязательства перед государством. Как стало известно, мигранты часто признавались, что приехали в Россию лишь для заработка и не планируют служить в рядах российской армии.