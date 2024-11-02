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Posted 2 ноября, 07:29

Published 2 ноября, 07:29

Modified 2 ноября, 07:31

Updated 2 ноября, 07:31

Аэропорт Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали банду альфонсов-мигрантов

2 ноября 2024, 07:29
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Аэропорт Толмачево
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России провели масштабную проверку по выявлению нелегальных мигрантов.

Рейд начался в 6 утра, когда мигранты не ожидали проверки. Увидев сотрудников в форме, многие иностранцы попытались скрыться или спрятаться в укромных местах аэропорта. Однако все они были обнаружены. В ходе проверки среди мигрантов были выявлены случаи фиктивных браков, заключенных с местными жительницами с целью получения российского гражданства, сообщил источник VN.ru в следственных органах.

Всего в ходе рейда было проверено 60 иностранцев, из которых 42 человека были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учет. Трое из мигрантов подписали контракт на прохождение военной службы. Этот рейд стал продолжением мероприятий, проводимых в Новосибирске в рамках борьбы с нелегальной миграцией.

Ранее в этом году силовики уже неоднократно проводили проверки среди иностранных таксистов, многие из которых не имели необходимых документов и не собирались выполнять обязательства перед государством. Как стало известно, мигранты часто признавались, что приехали в Россию лишь для заработка и не планируют служить в рядах российской армии.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Аэропорт#Мигранты#Толмачево#Рейд#Воинский учет
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