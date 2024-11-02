В Новосибирской области вручили награды в преддверье Дня народного единства

Posted 2 ноября, 10:13
Published 2 ноября, 10:13
Modified 2 ноября, 10:15
Updated 2 ноября, 10:15
Представители самых разных профессий — врачи, учителя, железнодорожники, лесники, авиастроители и сельхозработники — были отмечены высокими государственными и областными наградами за их труд и значительный вклад в развитие области.
В числе наград — Орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль Луки Крымского, Благодарности Президента России и Почетные грамоты Новосибирской области. В своём обращении к награждённым Губернатор подчеркнул значимость единства и преданности делу, особенно актуальных в сложные времена:
«Эта церемония проходит накануне Дня народного единства — праздника, который символизирует сплочённость нашего народа. Недавно мне посчастливилось побывать на концерте Новосибирской государственной консерватории, где преподаватели и студенты представили оперу Михаила Глинки Иван Сусанин. Эта история о народном подвиге остаётся актуальной и сегодня, когда мы вновь показываем, что нас невозможно победить. Но для этого необходимо единство: и в поддержке армии, и в труде, и в принятии верных решений. Ваши достижения — это пример верности делу и истинного патриотизма», — отметил Андрей Травников.
Среди награждённых — Сергей Панасенко, директор Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова, который получил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». Под его руководством завод освоил выпуск ряда новых комплектующих и активно развивает программы подготовки кадров, участвуя в федеральной программе «Авиационные классы» и развивая ресурсный центр при Новосибирском авиастроительном лицее.
«Благодарю за высокую оценку моей работы и всех тех, кто прошёл со мной этот путь. Такая награда — это и большая ответственность, и вдохновение для дальнейших достижений», — сказал Сергей Панасенко.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области» получил генеральный директор Агротехнологической фирмы «Агрос» Николай Потапов. Его компания на протяжении 20 лет ведет серьёзную научно-селекционную работу, благодаря которой были созданы новые, адаптированные к сибирскому климату сорта томатов, перцев, огурцов и картофеля.
«Сибирские условия сильно отличаются от центральных и южных регионов, и наши семена должны показывать высокую продуктивность именно здесь», — отметил Николай Потапов.
Особая награда была вручена многодетной матери Ольге Мацепуро, которая получила звание «Мать-героиня». Вместе с мужем Сергеем она воспитывает 14 детей.