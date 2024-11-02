В Новосибирской области вручили награды в преддверье Дня народного единства

В числе наград — Орден Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль Луки Крымского, Благодарности Президента России и Почетные грамоты Новосибирской области. В своём обращении к награждённым Губернатор подчеркнул значимость единства и преданности делу, особенно актуальных в сложные времена: