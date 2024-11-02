В Новосибирской области за месяц произошло почти 700 пожаров

Posted 2 ноября, 11:30
Published 2 ноября, 11:30
Modified 2 ноября, 11:32
Updated 2 ноября, 11:32
В октябре на территории региона было зарегистрировано 697 пожаров, из которых 152 произошли в жилых зданиях и 108 — в надворных постройках. Из-за возгораний в жилом секторе 29 человек получили травмы, а 11, к сожалению, погибли. Пожарным удалось спасти 33 человека, эвакуируя их из задымленных и горящих помещений. По словам спасателей, основные причины пожаров включают неосторожное обращение с огнем и неисправность бытовых электроприборов.
Пожарные и спасатели также активно выезжали на места аварий. В октябре произошло 222 выезда на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, во время которых сотрудники МЧС спасли 10 человек, жизнь и здоровье которых находились под угрозой.
Всего за октябрь экстренные службы Новосибирской области оказали помощь 291 человеку и спасли 43 жизни. МЧС России настоятельно напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности не только в быту и на дорогах, но и вблизи водоемов. В случае происшествия спасатели рекомендуют незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.