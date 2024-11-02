В Новосибирской области за месяц произошло почти 700 пожаров

В октябре на территории региона было зарегистрировано 697 пожаров, из которых 152 произошли в жилых зданиях и 108 — в надворных постройках. Из-за возгораний в жилом секторе 29 человек получили травмы, а 11, к сожалению, погибли. Пожарным удалось спасти 33 человека, эвакуируя их из задымленных и горящих помещений. По словам спасателей, основные причины пожаров включают неосторожное обращение с огнем и неисправность бытовых электроприборов.