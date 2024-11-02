atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 11:30

Published 2 ноября, 11:30

Modified 2 ноября, 11:32

Updated 2 ноября, 11:32

Сгоревший дом

В Новосибирской области за месяц произошло почти 700 пожаров

2 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney. Сгоревший дом
За октябрь экстренные службы Новосибирской области совершили 975 выездов, из них значительная часть пришлась на тушение пожаров и ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В октябре на территории региона было зарегистрировано 697 пожаров, из которых 152 произошли в жилых зданиях и 108 — в надворных постройках. Из-за возгораний в жилом секторе 29 человек получили травмы, а 11, к сожалению, погибли. Пожарным удалось спасти 33 человека, эвакуируя их из задымленных и горящих помещений. По словам спасателей, основные причины пожаров включают неосторожное обращение с огнем и неисправность бытовых электроприборов.

Пожарные и спасатели также активно выезжали на места аварий. В октябре произошло 222 выезда на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий, во время которых сотрудники МЧС спасли 10 человек, жизнь и здоровье которых находились под угрозой.

Всего за октябрь экстренные службы Новосибирской области оказали помощь 291 человеку и спасли 43 жизни. МЧС России настоятельно напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности не только в быту и на дорогах, но и вблизи водоемов. В случае происшествия спасатели рекомендуют незамедлительно звонить на единый номер экстренных служб 112.

Пожар в Доме культуры: что известно к этому часу
Узнать подробнее
Читайте также:
Огонь охватил строящийся жилкомплекс в Новосибирске — что происходитСибирячка разбилась в аварии на трассе — у нее не было водительских правПенсионер разбился в ДТП с припаркованным КамАЗом в Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Спасатели#МЧС#Безопасность#Пожары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика