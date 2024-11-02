В поселке Линево завершили строительство спортивного стадиона

Стоит отметить, что в этом году обновленный стадион был также открыт в рабочем поселке Сузун. Его реконструкция проходила в рамках той же государственной программы, включающей строительство модульных зданий с раздевалками для спортсменов, а также помещениями для судей и тренеров.