В поселке Линево завершили строительство спортивного стадиона

Posted 2 ноября, 09:01
Published 2 ноября, 09:01
Modified 2 ноября, 09:03
Updated 2 ноября, 09:03
В рабочем поселке Линево построен новый стадион с универсальными спортивными площадками. Этот проект был реализован в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», утвержденной правительством региона.
Работы над стадионом начались в 2017 году, но в период с 2018 по 2022 годы строительство было приостановлено из-за действий ненадежного подрядчика, пандемии COVID-19 и необходимости вносить изменения в проектно-сметную документацию.
В 2023 году, благодаря совместным усилиям администрации Искитимского района и правительства Новосибирской области, строительство возобновилось. Муниципалитет заключил новый контракт с другим подрядчиком, который успешно выполнил переустройство дренажной системы, устранил недочеты, уложил новый газон с искусственной травой на футбольном поле, проложил резиновое покрытие для беговых дорожек, а также установил универсальные площадки для волейбола и баскетбола и площадку для сдачи нормативов ГТО.
Стоит отметить, что в этом году обновленный стадион был также открыт в рабочем поселке Сузун. Его реконструкция проходила в рамках той же государственной программы, включающей строительство модульных зданий с раздевалками для спортсменов, а также помещениями для судей и тренеров.
Кроме того, в настоящее время ведутся работы по накрытию хоккейной площадки в селе Венгерово, созданию модульного спортивного зала в рабочем поселке Краснообск, а также по оснащению 23 плоскостных сооружений для занятий физической культурой спортивно-технологическим оборудованием, что поможет в подготовке и сдаче нормативов ГТО.