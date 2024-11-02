В России нашли регионы с самыми низкими ценами на бензин

Последний анализ рынка показал, что с начала осени потребительские цены на бензин по стране увеличились на 1,0% по сравнению с летними показателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,4%. Из 43 субъектов России, где зарегистрировано подорожание, особенно выделился Ненецкий автономный округ — там топливо подорожало на 4,3%, что стало самым значительным приростом среди регионов.