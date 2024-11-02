В России нашли регионы с самыми низкими ценами на бензин

Posted 2 ноября, 10:08
Published 2 ноября, 10:08
Modified 2 ноября, 10:10
Updated 2 ноября, 10:10
Регион уступает только Алтайскому краю, Республике Коми и Татарстану. В Новосибирской области литр бензина марки АИ-91 сейчас стоит 54,72 рубля, а АИ-95 — 57 рублей. Это улучшение рейтинговой позиции стало возможным благодаря стабильным ценам, которые региону удается сохранять на фоне общего роста.
Последний анализ рынка показал, что с начала осени потребительские цены на бензин по стране увеличились на 1,0% по сравнению с летними показателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,4%. Из 43 субъектов России, где зарегистрировано подорожание, особенно выделился Ненецкий автономный округ — там топливо подорожало на 4,3%, что стало самым значительным приростом среди регионов.
В среднем по России стоимость литра бензина достигла 58,72 рубля. Самые высокие цены отмечены на Сахалине, в Крыму и Якутии. В то же время Кузбасс, который ранее входил в десятку регионов с самыми доступными ценами на бензин, потерял свои позиции и выбыл из этого списка.