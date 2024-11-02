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Posted 2 ноября, 10:08

Published 2 ноября, 10:08

Modified 2 ноября, 10:10

Updated 2 ноября, 10:10

Заправка машины

В России нашли регионы с самыми низкими ценами на бензин

2 ноября 2024, 10:08
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Заправка машины

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на бензин

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на автомобильное топливо в России, поднявшись с пятого на четвертое место, сообщают аналитики.

Регион уступает только Алтайскому краю, Республике Коми и Татарстану. В Новосибирской области литр бензина марки АИ-91 сейчас стоит 54,72 рубля, а АИ-95 — 57 рублей. Это улучшение рейтинговой позиции стало возможным благодаря стабильным ценам, которые региону удается сохранять на фоне общего роста.

Последний анализ рынка показал, что с начала осени потребительские цены на бензин по стране увеличились на 1,0% по сравнению с летними показателями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 5,4%. Из 43 субъектов России, где зарегистрировано подорожание, особенно выделился Ненецкий автономный округ — там топливо подорожало на 4,3%, что стало самым значительным приростом среди регионов.

В среднем по России стоимость литра бензина достигла 58,72 рубля. Самые высокие цены отмечены на Сахалине, в Крыму и Якутии. В то же время Кузбасс, который ранее входил в десятку регионов с самыми доступными ценами на бензин, потерял свои позиции и выбыл из этого списка.

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