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Posted 2 ноября, 05:45

Published 2 ноября, 05:45

Modified 2 ноября, 05:47

Updated 2 ноября, 05:47

За последние два года в СИЗО отправили много высокопоставленных силовиков

Взятки и вымогательство: за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией

2 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI. За последние два года в СИЗО отправили много высокопоставленных силовиков
От рядовых сотрудников до высокопоставленных офицеров — вспоминаем, как нарушали закон сотрудники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции (ОЭБ и ПК).

1 ноября стало известно, что в Новосибирске задержали оперативника ОЭБ и ПК Муразу Акифа оглы Кафарова. Полицейский занимался «крышеванием» некого предпринимателя, ни имя, ни род занятий которого не раскрывается. Борец с коррупций обложил бизнесмена ежемесячной данью в размере 80 тысяч рублей, которую взымал через посредника с марта 2024 года.

В отношении Кафарова возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Но если сравнивать с размером мзды, которую берут старшие коллеги оперативника, то это сущие копейки.

Волна громких задержаний борцов с коррупцией началась в 2022 году и связана была с масштабной операцией против владельцев нелегальных казино. В ходе нее силовики вышли на начальника Центрального ОЭБ и ПК Александра Умерова, который покровительствовал игровому бизнесу на своей территории. Его в конце года задержали, по версии следствия, он набрал взяток на 3,3 млн рублей.

Умеров стал ниточкой, начиная с которой был размотан клубок преступной деятельности тех, кто должен был заниматься борьбой с коррупцией. На основе показаний Умерова, который заключил сделку со следствием, была разоблачена схема прикрытия нелегального игорного бизнеса, разработанная высокопоставленными сотрудниками ОЭБ и ПК.

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Еще в марте 2023, вероятно, почувствовав неладное, подает рапорт об увольнении начальник городского управления ОЭБ и ПК Андрей Хомин. Но это не помогло уйти от правосудия. В сентябре 2023 задерживают его, замначальника ОЭБ и ПК ГУ МВД по Новосибирской области Сергея Шило, начальника ОЭБ и ПК Ленинского района Дениса Фетисова и сотрудника ОЭБ и ПК Заельцовского района Максима Абрамова.

Всем им инкриминировали получение взяток от представителей игорного бизнеса и отправили в СИЗО. А спустя месяц с небольшим, так уж совпало, из СИЗО выходит экс-на начальник Центрального ОЭБ и ПК Александр Умеров.

В мае того же года уволился из органов и непосредственный начальник главного городского борца с коррупцией Хомина, глава областного антикоррупционного управления Владимир Вялков. Его задержали в апреле 2024. Предполагается, что начальника, а заодно и еще несколько десятков бывших коллег сдал Андрей Хомин.

Размер взяток Владимира Вялкова сообразен занимаемой им ранее должности. Общая сумма мзды, полученной уже не за крышевание казино, а за покровительство торговцам «паленой» водкой превышает 71 млн рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Один из последних арестованных на основании показаний Хомина — бывший начальник отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Максим Краснов. Его отправили в СИЗО в августе 2024 года по подозрению в мошенничестве.

Сам же Андрей Хомин летом благополучно вышел из-за под стражи, ему избрали меру пресечения, не связанную с содержанием в следственном изоляторе.

Приговоров в отношении влиятельных экс-полицейских еще не прозвучало, но вот пример попроще. В апреле текущего года суд отправил в колонию строгого режима бывшего лейтенанта-оперативника ОЭБ и ПК Калининского района Арамиса Асланяна. Кроме того, он должен выплатить в доход государства штраф в размере 800 тысяч рублей. Асланян вместе с коллегами обнаружил в одной из торговых точек контрафактную одежду и обувь. Это стало поводом для шантажа предпринимателя. Установлено — всего Асланян за то, что закрыл глаза на продажу нелегальных вещей, получил 520 тысяч рублей.

В ходе следствия лейтенант сдал своих коллег, в результате на скамье подсудимых оказался едва ли не весь районный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, во главе с начальником. По версии следователей, антикоррупционеры еще в 2019 году обложили данью продавцов нелегального табака и контрафактной одежды на вверенной им территории. Суммы взяток исчислялись миллионами рублей.

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