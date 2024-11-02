Взятки и вымогательство: за что в Новосибирске задерживали борцов с коррупцией

Приговоров в отношении влиятельных экс-полицейских еще не прозвучало, но вот пример попроще. В апреле текущего года суд отправил в колонию строгого режима бывшего лейтенанта-оперативника ОЭБ и ПК Калининского района Арамиса Асланяна. Кроме того, он должен выплатить в доход государства штраф в размере 800 тысяч рублей. Асланян вместе с коллегами обнаружил в одной из торговых точек контрафактную одежду и обувь. Это стало поводом для шантажа предпринимателя. Установлено — всего Асланян за то, что закрыл глаза на продажу нелегальных вещей, получил 520 тысяч рублей.