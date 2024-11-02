Заблудившегося на острове кота спасли от голода в Новосибирске

Posted 2 ноября, 03:00
Published 2 ноября, 03:00
Modified 2 ноября, 03:02
Updated 2 ноября, 03:02
Кот жил на острове Кораблик. Для его спасения поставили ловушку-клетку. К нему ежедневно привозили корм с сосисками, но на них он не реагировал.
Тогда животное искали на острове «Кота Крузо». Спустя некоторое время его все-таки поймали.
Во время спасения он прокатился со спасателями на катере, посмотрел изнанку спасательного отряда, а после обрел настоящую семью.
«Вот такой вот благополучный конец скитанию кота и начало счастливой жизни в семье».
В Новосибирске могут поставить специальные кормушки для кормления. Корм смогут есть бездомные котики.