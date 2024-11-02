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Posted 2 ноября, 03:00

Published 2 ноября, 03:00

Modified 2 ноября, 03:02

Updated 2 ноября, 03:02

Котик был бездомный

Заблудившегося на острове кота спасли от голода в Новосибирске

2 ноября 2024, 03:00
Фото: 1MI. Котик был бездомный
В Новосибирске помогли бездомному коту на острове, сообщили в МАСС.

Кот жил на острове Кораблик. Для его спасения поставили ловушку-клетку. К нему ежедневно привозили корм с сосисками, но на них он не реагировал.

Тогда животное искали на острове «Кота Крузо». Спустя некоторое время его все-таки поймали.

Во время спасения он прокатился со спасателями на катере, посмотрел изнанку спасательного отряда, а после обрел настоящую семью.

«Вот такой вот благополучный конец скитанию кота и начало счастливой жизни в семье».

В Новосибирске могут поставить специальные кормушки для кормления. Корм смогут есть бездомные котики.

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