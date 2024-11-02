Заглядывал в окна и трогал себя: мигранта-извращенца задержали на детской площадке

Posted 2 ноября, 09:23
Published 2 ноября, 09:23
Modified 2 ноября, 09:25
Updated 2 ноября, 09:25
По словам местных жителей, подозрительного мужчину замечали в течение двух недель. Он подглядывал за местными жителями. В итоге новосибирцы обратились в «Русскую общину». Общественники отреагировали и прибыли на место происшествия. Благодаря совместным усилиям активистов и местных жителей, злоумышленника удалось опознать и задержать сотрудникам полиции.
На допросе мигрант, отвечая на вопросы о своих действиях, лишь ответил: «Не знаю». Его словесные перепалки с активистами показали полное отсутствие осознания происходящего. На вопрос, нормально ли заниматься непристойностями на детской площадке, он утверждал: «Нормально». Также стало известно, что иностранец находится на территории России нелегально и проживает в Новосибирске уже два года, сообщает Infopro54.
Отметим, что сейчас в Новосибирске проходят массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Накануне в аэропорту Толмачево задержали банду мигрантов-альфонсов.