Заглядывал в окна и трогал себя: мигранта-извращенца задержали на детской площадке

На допросе мигрант, отвечая на вопросы о своих действиях, лишь ответил: «Не знаю». Его словесные перепалки с активистами показали полное отсутствие осознания происходящего. На вопрос, нормально ли заниматься непристойностями на детской площадке, он утверждал: «Нормально». Также стало известно, что иностранец находится на территории России нелегально и проживает в Новосибирске уже два года, сообщает Infopro54.