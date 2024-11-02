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Posted 2 ноября, 09:23

Published 2 ноября, 09:23

Modified 2 ноября, 09:25

Updated 2 ноября, 09:25

Очередного мигранта задержали в Новосибирске

Заглядывал в окна и трогал себя: мигранта-извращенца задержали на детской площадке

2 ноября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney. Очередного мигранта задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали мигранта-извращенца

В одном из жилых комплексов Новосибирска задержали иностранца, который совершал непристойства в публичных местах. Жители ЖК «Чкалов» забили тревогу, заметив, что мужчина заглядывает в окна на первых этажах и ведет себя неподобающе на детской площадке.

По словам местных жителей, подозрительного мужчину замечали в течение двух недель. Он подглядывал за местными жителями. В итоге новосибирцы обратились в «Русскую общину». Общественники отреагировали и прибыли на место происшествия. Благодаря совместным усилиям активистов и местных жителей, злоумышленника удалось опознать и задержать сотрудникам полиции.

На допросе мигрант, отвечая на вопросы о своих действиях, лишь ответил: «Не знаю». Его словесные перепалки с активистами показали полное отсутствие осознания происходящего. На вопрос, нормально ли заниматься непристойностями на детской площадке, он утверждал: «Нормально». Также стало известно, что иностранец находится на территории России нелегально и проживает в Новосибирске уже два года, сообщает Infopro54.

Отметим, что сейчас в Новосибирске проходят массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Накануне в аэропорту Толмачево задержали банду мигрантов-альфонсов.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Задержание#Мигранты#Активисты#Детская площадка#Русская община
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