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Posted 2 ноября, 15:35

Published 2 ноября, 15:35

Modified 2 ноября, 15:37

Updated 2 ноября, 15:37

Яблоки для салата «Анечка»

Закупаю яблоки для салата «Анечка»: питательная вкуснятина на праздники и выходные

2 ноября 2024, 15:35
Фото: Изображение Midjourney. Яблоки для салата «Анечка»
Питательный салат, рецепт которого будут просить все подруги! Его основу составляют не совсем типичные для смешивания ингредиенты — яблоки и вареная курица.

Салат «Анечка» станет главным блюдом вашего стола, если приготовить по рецепту. Это блюдо отличается от других невероятным сочетанием хрустящего яблочка с легкой кислинкой и нежного филе курицы. Главное, дать салату настояться минимум 3 часа, а лучше готовить его на ночь, чтобы оно могло пропитаться и еще лучше раскрыть свои вкусовые качества.

Салат «Анечка» я яблоком и куриной грудкой

Вам понадобиться

  • кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
  • яйца — 3 шт.
  • отварная куриная грудка — 1 шт.
  • лук репчатый — 2 средние или одна большая головка.
  • пошехонский сыр — 100 г
  • укроп — пучок
  • майонез.

Как готовить:

  1. Режем лук тонкими полукольцами и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
  2. Отвариваем куриную грудку с солью, а потом нарезаем ее мелкими кубиками или расщипываем на волокна.
  3. Очищаем яблоко от кожуры и трем на крупной терке. Сделать это нужно лучше всего непосредственно перед готовкой салата, так как фрукт быстро темнеет.
  4. Тоже самое проделываем с отварными яйцами и сыром.
  5. Собираем салат: смазываем тарелку майонезом, сверху кладем куриное мясо, на него — поджаренный лук. Смазываем этот слой майонезом, потом укладываем слой яиц, который также нужно будет сдобрить соусом. Завершаем салат сырной шапочкой и украшаем края салатника мелко нарезанным укропом.
  6. Накрываем салатник фольгой и убираем в холодильник. Приятного аппетита!

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