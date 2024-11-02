Закупаю яблоки для салата «Анечка»: питательная вкуснятина на праздники и выходные

Салат «Анечка» станет главным блюдом вашего стола, если приготовить по рецепту. Это блюдо отличается от других невероятным сочетанием хрустящего яблочка с легкой кислинкой и нежного филе курицы. Главное, дать салату настояться минимум 3 часа, а лучше готовить его на ночь, чтобы оно могло пропитаться и еще лучше раскрыть свои вкусовые качества.
Салат «Анечка» я яблоком и куриной грудкой
- кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
- яйца — 3 шт.
- отварная куриная грудка — 1 шт.
- лук репчатый — 2 средние или одна большая головка.
- пошехонский сыр — 100 г
- укроп — пучок
- майонез.
- Режем лук тонкими полукольцами и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Отвариваем куриную грудку с солью, а потом нарезаем ее мелкими кубиками или расщипываем на волокна.
- Очищаем яблоко от кожуры и трем на крупной терке. Сделать это нужно лучше всего непосредственно перед готовкой салата, так как фрукт быстро темнеет.
- Тоже самое проделываем с отварными яйцами и сыром.
- Собираем салат: смазываем тарелку майонезом, сверху кладем куриное мясо, на него — поджаренный лук. Смазываем этот слой майонезом, потом укладываем слой яиц, который также нужно будет сдобрить соусом. Завершаем салат сырной шапочкой и украшаем края салатника мелко нарезанным укропом.
- Накрываем салатник фольгой и убираем в холодильник. Приятного аппетита!
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