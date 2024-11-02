Закупаю яблоки для салата «Анечка»: питательная вкуснятина на праздники и выходные

Салат «Анечка» станет главным блюдом вашего стола, если приготовить по рецепту. Это блюдо отличается от других невероятным сочетанием хрустящего яблочка с легкой кислинкой и нежного филе курицы. Главное, дать салату настояться минимум 3 часа, а лучше готовить его на ночь, чтобы оно могло пропитаться и еще лучше раскрыть свои вкусовые качества.