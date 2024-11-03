День Казанской иконы Божьей матери: приметы и что нельзя делать 4 ноября

Posted 3 ноября, 01:42
Published 3 ноября, 01:42
Modified 3 ноября, 01:42
Updated 3 ноября, 01:42
Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в православии. История иконы начинается в 1579 году в Казани, когда её чудесным образом обнаружила маленькая девочка Матрона. Впоследствии икона стала символом защиты русского народа: по преданию, она помогла изгнать войска польского короля в Смутное время и восстановить мир и порядок в России. С тех пор Казанская икона Божией Матери считается покровительницей России и семьи.
День Казанской иконы Божией Матери символизирует надежду, защиту и помощь, особенно в трудные моменты. Образ Богородицы издавна считался покровителем семьи, здоровья и благополучия, поэтому его почитание остаётся значимым и по сей день.