День Казанской иконы Божьей матери: приметы и что нельзя делать 4 ноября

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в православии. История иконы начинается в 1579 году в Казани, когда её чудесным образом обнаружила маленькая девочка Матрона. Впоследствии икона стала символом защиты русского народа: по преданию, она помогла изгнать войска польского короля в Смутное время и восстановить мир и порядок в России. С тех пор Казанская икона Божией Матери считается покровительницей России и семьи.