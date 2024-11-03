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Posted 3 ноября, 07:18

Published 3 ноября, 07:18

Modified 3 ноября, 07:20

Updated 3 ноября, 07:20

Пророчества озвучил Абигья Ананд

Индийский пророк Абигья Ананд рассказал, что на самом деле ждет Россию в 2025 году

3 ноября 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney. Пророчества озвучил Абигья Ананд
Пророк уже не раз предсказывал события, которые позже сбывались. Накануне Абигья Ананд раскрыл жителям нашей страны ближайшее будущее.

Один из самых знаменитых в мире предсказателей приехал в Россию, чтобы лично озвучить прогноз для жителей нашей страны на 2025 год. Индийский уникум стал гостем программы «Прямой эфир».

Кто такой индийский пророк Абигья Ананд

Имя молодого человека прогремело на весь мир, когда он с ювелирной точностью предсказал сразу несколько масштабных событий. Среди них мощнейшее землетрясение в Турции, начало конфликта на Ближнем Востоке и даже пандемию коронавирусной инфекции. После этого пророка заметили и стали прислушиваться к его высказываниям.

Что ждет Россию в 2025 году

Пророк из Индии смог четко сформулировать события, которые в ближайшее время ждут нашу страну:

  • С начала года общая напряженность в стране начнет спадать, проблемы уже не будут столь критичными.
  • Россия продолжит путь, который направлен на экономический рост. При этом людям важно сплотиться и вкладывать свои силы в общее дело.
  • Китай, Индия и другие страны Востока помогут России в борьбе с США и американскими партнерами.
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