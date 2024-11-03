Индийский пророк Абигья Ананд рассказал, что на самом деле ждет Россию в 2025 году

Имя молодого человека прогремело на весь мир, когда он с ювелирной точностью предсказал сразу несколько масштабных событий. Среди них мощнейшее землетрясение в Турции, начало конфликта на Ближнем Востоке и даже пандемию коронавирусной инфекции. После этого пророка заметили и стали прислушиваться к его высказываниям.