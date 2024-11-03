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Posted 3 ноября, 03:15

Published 3 ноября, 03:15

Modified 3 ноября, 03:19

Updated 3 ноября, 03:19

Проноз погоды в Новосибирске

Какой будет погода в Новосибирске: волна жары и дождя накроет город

3 ноября 2024, 03:15
Фото: 1MI. Проноз погоды в Новосибирске

Жителям Новосибирска пообещали тепло на выходных

Прогноз погоды на выходные в Новосибирске удивил многих — синоптики пообещали потепление и большое количество осадков.

Для жителей и гостей Новосибирской области погода подготовила прекрасный подарок на ближайшие выходные. В регионе ожидается значительное потепление, солнечная погода и отсутствие сильного ветра.

3 ноября днем воздух прогреется до +7, ночью похолодает до +3. Возможная облачность и осадки в виде дождя или мокрого снега.

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4 ноября в понедельник погода вновь порадует теплом. Ожидается до +10 днем и +8 ночью. С учетом многолетних наблюдений можно утверждать, что такая температура является «жарой» для этого времени года.

Похолодание начнется уже со вторника. Температура будет постепенно снижаться, достигнув -2 градусов уже в пятницу. Для того чтобы не замерзнуть дома, можно воспользоваться лайфхаком.

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#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Прогноз#Снег#Жара
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