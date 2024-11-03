Какой будет погода в Новосибирске: волна жары и дождя накроет город

Posted 3 ноября, 03:15
Published 3 ноября, 03:15
Modified 3 ноября, 03:19
Updated 3 ноября, 03:19
Для жителей и гостей Новосибирской области погода подготовила прекрасный подарок на ближайшие выходные. В регионе ожидается значительное потепление, солнечная погода и отсутствие сильного ветра.
3 ноября днем воздух прогреется до +7, ночью похолодает до +3. Возможная облачность и осадки в виде дождя или мокрого снега.
4 ноября в понедельник погода вновь порадует теплом. Ожидается до +10 днем и +8 ночью. С учетом многолетних наблюдений можно утверждать, что такая температура является «жарой» для этого времени года.
Похолодание начнется уже со вторника. Температура будет постепенно снижаться, достигнув -2 градусов уже в пятницу. Для того чтобы не замерзнуть дома, можно воспользоваться лайфхаком.