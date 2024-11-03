Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты

Стало известно, когда дадут отопление и горячую воду в Новосибирске. Согласно открытым данным, аварию устранят до 00.55 4 ноября. Все это время специалисты планируют работать на сетях, ликвидируя дефект и проводя необходимые в таких случаях работы по проверке системы.