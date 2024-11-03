Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты

Posted 3 ноября, 10:22
Published 3 ноября, 10:22
Modified 3 ноября, 10:24
Updated 3 ноября, 10:24
Из-за аварии на сетях без возможности пользоваться горячей водой и отоплением остались сотни жителей Октябрьского района. Люди опасаются остаться на ночь без возможности согреться, ведь не у всех дома имеются специальные электроприборы.
Стало известно, когда дадут отопление и горячую воду в Новосибирске. Согласно открытым данным, аварию устранят до 00.55 4 ноября. Все это время специалисты планируют работать на сетях, ликвидируя дефект и проводя необходимые в таких случаях работы по проверке системы.
Напомним, горячая вода вновь залила улицы Новосибирска сегодня днем. Ранее аналогичное ЧП оставило без горячей воды жителей и гостей областной столицы.