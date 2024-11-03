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Posted 3 ноября, 10:22

Published 3 ноября, 10:22

Modified 3 ноября, 10:24

Updated 3 ноября, 10:24

Авария на сетях в Новосибирске

Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты

3 ноября 2024, 10:22
Фото: 1MI. Авария на сетях в Новосибирске

Стали известны сроки включения тепла в домах Новосибирска после аварии на сетях

Жители домов в Октябрьском районе Новосибирска стали жертвами очередного коммунального ЧП.

Из-за аварии на сетях без возможности пользоваться горячей водой и отоплением остались сотни жителей Октябрьского района. Люди опасаются остаться на ночь без возможности согреться, ведь не у всех дома имеются специальные электроприборы.

Стало известно, когда дадут отопление и горячую воду в Новосибирске. Согласно открытым данным, аварию устранят до 00.55 4 ноября. Все это время специалисты планируют работать на сетях, ликвидируя дефект и проводя необходимые в таких случаях работы по проверке системы.

Напомним, горячая вода вновь залила улицы Новосибирска сегодня днем. Ранее аналогичное ЧП оставило без горячей воды жителей и гостей областной столицы.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Отопление#Холод#Коммунальная авария
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