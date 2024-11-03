Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жилья

Posted 3 ноября, 02:22
Published 3 ноября, 02:22
Modified 3 ноября, 02:24
Updated 3 ноября, 02:24
Во многих крупных городах страны цены на арендованное жилье демонстрируют стабильный рост. Специалисты сервиса Дом.рф составили рейтинг. В него не были включены Москва и Санкт-Петербург.
Новосибирск оказался лидером среди сибирских городов. Только за последний месяц на территории областного центра стоимость аренды жилья увеличилась на 18% и составила в среднем 41,8 ₽. В соседних городах ситуация не лучше: в Красноярске аренда подросла на 14%, в Омске — на 11%. Придется заплатить за месяц проживания 36,4 тыс и 33,3 тыс, соответственно.
Отметим, что и не все собственники жилья в Новосибирске живут в нормальных условиях. Дом на улице Тельмана все еще не признают аварийным, несмотря на отсутствие крыши.