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Posted 3 ноября, 02:22

Published 3 ноября, 02:22

Modified 3 ноября, 02:24

Updated 3 ноября, 02:24

Рост стоимости аренды жилья

Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жилья

3 ноября 2024, 02:22
Фото: 1MI. Рост стоимости аренды жилья
Стоимость арендного жилья в Новосибирске не только резко увеличилась, но и продолжает расти, выяснили аналитики.

Во многих крупных городах страны цены на арендованное жилье демонстрируют стабильный рост. Специалисты сервиса Дом.рф составили рейтинг. В него не были включены Москва и Санкт-Петербург.

Новосибирск оказался лидером среди сибирских городов. Только за последний месяц на территории областного центра стоимость аренды жилья увеличилась на 18% и составила в среднем 41,8 ₽. В соседних городах ситуация не лучше: в Красноярске аренда подросла на 14%, в Омске — на 11%. Придется заплатить за месяц проживания 36,4 тыс и 33,3 тыс, соответственно.

Отметим, что и не все собственники жилья в Новосибирске живут в нормальных условиях. Дом на улице Тельмана все еще не признают аварийным, несмотря на отсутствие крыши.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Цены#Аренда#Инфляция#Квартира#Дорогой
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