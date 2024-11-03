Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жилья

Новосибирск оказался лидером среди сибирских городов. Только за последний месяц на территории областного центра стоимость аренды жилья увеличилась на 18% и составила в среднем 41,8 ₽. В соседних городах ситуация не лучше: в Красноярске аренда подросла на 14%, в Омске — на 11%. Придется заплатить за месяц проживания 36,4 тыс и 33,3 тыс, соответственно.