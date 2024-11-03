Сибиряки жестко прошлись по «Алисе» после хамства и отмены концертов

Фанаты группы из Новосибирска и других городов восприняли такое заявление «Алисы» как хамство. Многие критиковали альбом «Гойда» и напоминали, что ранее на официальном портале группы все же проводилось голосования. Люди имели возможность выбрать, что слушать на концерте.