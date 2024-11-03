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Posted 3 ноября, 04:43

Published 3 ноября, 04:43

Modified 3 ноября, 04:45

Updated 3 ноября, 04:45

Отмена концертов группы «Алиса» в Новосибирске

Сибиряки жестко прошлись по «Алисе» после хамства и отмены концертов

3 ноября 2024, 04:43
Фото: 1MI. Отмена концертов группы «Алиса» в Новосибирске

Новосибирцы эмоционально отреагировали на отмену концерта и хамство «Алисы»

Музыкальный коллектив решил не приезжать в Новосибирск, но информация об отмене концерта многие посчитали хамством.

Накануне группа «Алиса» объявила об отмене концертов в Новосибирске, Перми и Екатеринбурге. Основной причиной стал низкий интерес со стороны фанатов. Билеты не распродаются. Ситуация, с которой может столкнуться любой музыкальный коллектив. Скандал разразился из-за сообщения, опубликованного в официальной группе «Алисы» в социальных сетях.

Фанаты группы из Новосибирска и других городов восприняли такое заявление «Алисы» как хамство. Многие критиковали альбом «Гойда» и напоминали, что ранее на официальном портале группы все же проводилось голосования. Люди имели возможность выбрать, что слушать на концерте.

Социальные сети уже несколько дней «бурлят» из-за информации об отмене концерта группы «Алиса».

«Но вот вокал как раз плох, 20 лет назад (эпоха Изгоя) Кинчев пел дерзко, эмоционально, живо. На „Гойде“ же вокальные партии унылы, монотонны, ощущение, будто дед бормочет текст под музыку. И это сильно портит впечатление. И на предыдущих альбомах это ощущалось, но тут прям сильно. С такой музыкой, как на „Гойде“, нужен взрывной, яркий вокал» — выразил свое мнение пользователь ВК Andreas Stroganow.
«Может просто в регионах народу не до праздников? Не?». — предположил Антон Юсов в ВК.
«В Екатеринбурге был клуб в пятницу — поэтому почти все билеты были проданы.
А в Перми и Новосибирске очень большие площадки + неудобные дни (воскресенье и вторник). К сожалению, думаю, в этом причина. Оптимально было бы в Перми и Новосибирске перенести концерты в клубы. А вот в Екатеринбурге можно и площадку побольше», — предположил Александр Горохов.
«Видимо, не хотят русские люди этой вашей гойды. В сытой Москве хавают без вопросов, а в провинции люди уже еле выживают, но совесть сохраняют», — обратился к группе Ян Иванов.
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