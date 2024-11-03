Тест: ты рокер или рэпер — попробуй узнать, как хорошо ты знаешь любимый жанр

Музыка — это зеркало эпохи и внутреннего мира её авторов. И хотя рок и рэп — на первый взгляд, совершенно разные жанры, они находят точки соприкосновения, когда дело касается выражения внутреннего мира автора. Легко ли их отличить по одной строчке? Перед тобой тексты популярных русских песен. Пройди тест и проверь, сумеешь ли ты почувствовать душу рока или ритм рэпа — ведь настоящие ценители могут сразу уловить разницу.