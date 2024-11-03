atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 05:20

Published 3 ноября, 05:20

Modified 3 ноября, 05:22

Updated 3 ноября, 05:22

Люди говорят — это жест отчаяния

В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков

3 ноября 2024, 05:20
Фото: предоставлено участниками акции. Люди говорят — это жест отчаяния
Горожане говорят, что это первая акция в цепочке протестов, которые они намерены проводить, если власти не прислушаются к людям.

Несколько жителей микрорайона Шипуново в городе Искитим Новосибирской области преградили путь тяжелым грузовикам, двигаясь без остановки по пешеходному переходу. Тяжелая техника постоянно передвигается по жилым кварталам, водители игноририруют запрещающие знаки и не пользуются объездной дорогой, проложенной вне жилой зоны. Неоднократные обращения в дорожную полицию и к городским властям с просьбой решить эту проблему ни к чему не привели.

«Местным жителям не оставили иных вариантов, кроме как самим выходить на улицу и добиваться справедливости. Дороги разбиваются большегрузным транспортом, постоянный шум под окнами, трясется земля, трясется посуда на полках», — рассказал редакции Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.

Ранее мэрия Исктима первой в регионе обратилась в городской совет депутатов с инициативой в десять раз, до 5 тысяч рублей, повысить штрафы для водителей большегрузов, пренебрегающих требованиями дорожных знаков и перевозищих груз без тента на кузове. Искитимские депутаты поддержали предложение и отправили соответствующие документы в Госдуму — принимать подобные решения в компетенции нижней палаты парламента.

Тем временим, жители Искитима обещают новые, более массовые протестные акции, если на местном уровне не будет найден эффективный способ заставить водителей грузовиков соблюдать закон.

Недавно похожую акцию провели люди в селе Медведское Искитимского района, протестуя против транзита грузовиков угольной компании. Требования селян были удовлетворены.

Грузовики продолжают разрушать дорогу под Новосибирском, несмотря на запрет
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Новосибирской области собой перекрыли дорогу самосваламРазрез «Богатырь» заставят ремонтировать испорченную дорогу в Новосибирской областиЖители нескольких сел остались без дороги: ливни полностью размыли трассу
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Протест#Искитим#Перекрытие#Грузовики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика