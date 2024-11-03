В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков

Posted 3 ноября, 05:20
Published 3 ноября, 05:20
Modified 3 ноября, 05:22
Updated 3 ноября, 05:22
Несколько жителей микрорайона Шипуново в городе Искитим Новосибирской области преградили путь тяжелым грузовикам, двигаясь без остановки по пешеходному переходу. Тяжелая техника постоянно передвигается по жилым кварталам, водители игноририруют запрещающие знаки и не пользуются объездной дорогой, проложенной вне жилой зоны. Неоднократные обращения в дорожную полицию и к городским властям с просьбой решить эту проблему ни к чему не привели.
«Местным жителям не оставили иных вариантов, кроме как самим выходить на улицу и добиваться справедливости. Дороги разбиваются большегрузным транспортом, постоянный шум под окнами, трясется земля, трясется посуда на полках», — рассказал редакции Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.
Ранее мэрия Исктима первой в регионе обратилась в городской совет депутатов с инициативой в десять раз, до 5 тысяч рублей, повысить штрафы для водителей большегрузов, пренебрегающих требованиями дорожных знаков и перевозищих груз без тента на кузове. Искитимские депутаты поддержали предложение и отправили соответствующие документы в Госдуму — принимать подобные решения в компетенции нижней палаты парламента.
Тем временим, жители Искитима обещают новые, более массовые протестные акции, если на местном уровне не будет найден эффективный способ заставить водителей грузовиков соблюдать закон.
Недавно похожую акцию провели люди в селе Медведское Искитимского района, протестуя против транзита грузовиков угольной компании. Требования селян были удовлетворены.