В Искитиме жители живой цепью перекрыли проезд для грузовиков

Несколько жителей микрорайона Шипуново в городе Искитим Новосибирской области преградили путь тяжелым грузовикам, двигаясь без остановки по пешеходному переходу. Тяжелая техника постоянно передвигается по жилым кварталам, водители игноририруют запрещающие знаки и не пользуются объездной дорогой, проложенной вне жилой зоны. Неоднократные обращения в дорожную полицию и к городским властям с просьбой решить эту проблему ни к чему не привели.