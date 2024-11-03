В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии

Posted 3 ноября, 09:06
Published 3 ноября, 09:06
Modified 3 ноября, 09:08
Updated 3 ноября, 09:08
Аварийная ситуация стала причиной отключения отопления в жилых домах Новосибирска. Батареи холодеют в многоквартирных домах на улицах: Кирова, Чехова, Толстого, Ленинградской, Кирова и других.
Специалисты ресурсоснабжающей ситуации уже приступили к ликвидации дефектов на сетях. Без горячей воды и отопления придется сидеть до ночи. Предварительное время включения — 00.55 4 ноября.
Напомним, что сегодня в Новосибирске произошел очередной прорыв горячей воды. Кипяток устремился по улицам, разрушая асфальт.