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Posted 3 ноября, 09:06

Published 3 ноября, 09:06

Modified 3 ноября, 09:08

Updated 3 ноября, 09:08

В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии

В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии

3 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI. В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварии
Зима еще не началась, а жители Новосибирска уже столкнулись с постоянными отключениями отопления из-за аварий на сетях, с холодными батареями сейчас сидят люди в части Октябрьского района.

Аварийная ситуация стала причиной отключения отопления в жилых домах Новосибирска. Батареи холодеют в многоквартирных домах на улицах: Кирова, Чехова, Толстого, Ленинградской, Кирова и других.

Специалисты ресурсоснабжающей ситуации уже приступили к ликвидации дефектов на сетях. Без горячей воды и отопления придется сидеть до ночи. Предварительное время включения — 00.55 4 ноября.

Напомним, что сегодня в Новосибирске произошел очередной прорыв горячей воды. Кипяток устремился по улицам, разрушая асфальт.

Второй за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса Богаткова
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#Екатерина Нимко#Общество#Дети#Отопление#Холод#Прорыв трубы
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