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Posted 3 ноября, 08:28

Published 3 ноября, 08:28

Modified 3 ноября, 08:38

Updated 3 ноября, 08:38

Коммунальное ЧП в Новосибирске

В Новосибирске улицу Сакко и Ванцетти заливает кипятком из-за аварии на сетях

3 ноября 2024, 08:28
Фото: 1MI. Коммунальное ЧП в Новосибирске
Жители дома на улице Сакко и Ванцетти сообщили об очередной коммунальной аварии, кипяток уже залил прилегающую территорию.

Утро воскресенья в Новосибирске началось с очередной коммунальной аварии. На этот раз прорыв произошел в Октябрьском районе. Жители домов по улице Сакко и Ванцетти опасаются, что их смоет потоком воды.

В социальных сетях люди утверждают, что представители управляющей и теплоснабжающей компании не реагируют на ЧП должным образом.

Напомним. что ранее в Новосибирске из-за масштабной аварии на сетях без горячей воды и отопления остались сотни жилых домов.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Кипяток#Прорыв
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