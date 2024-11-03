В Новосибирске улицу Сакко и Ванцетти заливает кипятком из-за аварии на сетях

Posted 3 ноября, 08:28
Published 3 ноября, 08:28
Modified 3 ноября, 08:38
Updated 3 ноября, 08:38
Утро воскресенья в Новосибирске началось с очередной коммунальной аварии. На этот раз прорыв произошел в Октябрьском районе. Жители домов по улице Сакко и Ванцетти опасаются, что их смоет потоком воды.
В социальных сетях люди утверждают, что представители управляющей и теплоснабжающей компании не реагируют на ЧП должным образом.
Напомним. что ранее в Новосибирске из-за масштабной аварии на сетях без горячей воды и отопления остались сотни жилых домов.