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Posted 3 ноября, 05:58

Published 3 ноября, 05:58

Modified 3 ноября, 06:00

Updated 3 ноября, 06:00

На этом месте планируют построить новое общежитие

В новосибирском Академгородке начали сносить здание физматшколы

3 ноября 2024, 05:58
Фото: t.me/mash_siberia. На этом месте планируют построить новое общежитие
Эксперты отказались признать его историческую ценность, говорится в документе, опубликованном региональной инспекцией по охране объектов культурного наследия (ГИООКН).

Рабочие начали демонтаж бывшего учебного корпуса физико-математической школы при Новосибирском государственном университете. Здание, построенное по типовому проекту в 1969 году, не представляет историко-культурной ценности, говорится в заключении экспертизы, которую провели сотрудники ГАУ НСО «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия». Здание лишено индивидуального облика и архитектурно-художественных особенностей и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, сказано в документе.

«Историческая и мемориальная ценность физико-математической школы заключается в общей универсальной концепции образования, позволившей взрастить выдающихся учеников ФМШ… При школе существует музей, являвшийся хранителем мемориальной ценности посредством электронного и бумажного архива, владеющий исчерпывающей информацией о деятельности ФМШ и личностях, причастных к ее существованию и развития», — подчеркивают эксперты.

Ранее активисты обратились в ГИООКН с заявлением провести проверку на предмет наличия в здании ФМШ признаков объекта культурного наследия. В Академгородке прошла уличная акция протеста против планов руководства университета снести здание ради строительства нового общежития. Ректор университета, в свою очередь, заявил, что не понимает позицию протестующих.

По планам, бывший корпус физматшколы, созданной по инициативе основателя Академгородка, академика Михаила Лаврентьева, должен быть полностью снесен до конца 2024 года. Для воспитанников ФМШ (официальное название — Специализированный учебно-научный центр НГУ) в рамках создания нового университетского кампуса построен новый учебный корпус.

Как живут студенты в новых общежитиях НГУ — изучаем корпуса изнутри
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