В новосибирском Академгородке начали сносить здание физматшколы

Рабочие начали демонтаж бывшего учебного корпуса физико-математической школы при Новосибирском государственном университете. Здание, построенное по типовому проекту в 1969 году, не представляет историко-культурной ценности, говорится в заключении экспертизы, которую провели сотрудники ГАУ НСО «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия». Здание лишено индивидуального облика и архитектурно-художественных особенностей и находится в неудовлетворительном техническом состоянии, сказано в документе.