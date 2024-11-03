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Posted 3 ноября, 08:48

Published 3 ноября, 08:48

Modified 3 ноября, 08:50

Updated 3 ноября, 08:50

Второй прорыв кипятка в Новосибирске

Второй за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса Богаткова

3 ноября 2024, 08:48
Фото: 1MI. Второй прорыв кипятка в Новосибирске
Волна коммунальных ЧП накрывает Новосибирск еще до начала сильных холодов, вторая за сутки серьезная авария на сетях произошла в областном центре.

Вторая за сутки коммунальная авария произошла в Новосибирске. Прорыв зафиксирован в районе перекрестка улиц Бориса Богаткова и Толстого. Специалисты уже перекрыли источник воды. Проводится работа по обнаружению дефекта на сетях, сообщили в СГК.

Отметим, что ранее сообщалось о реке из кипятка на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Местные жители опасаются, что из-за ЧП могут надолго остаться без воды и тепла.

Ранее прокуратура уже потребовала от властей и ресурсоснабжающей организации навести порядок в вопросах обеспечения жителей Новосибирска теплом и горячей водой.

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#Екатерина Нимко#Общество#Новосибирск#Отопление#Прорыв трубы
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