Второй за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса Богаткова

Posted 3 ноября, 08:48
Published 3 ноября, 08:48
Modified 3 ноября, 08:50
Updated 3 ноября, 08:50
Вторая за сутки коммунальная авария произошла в Новосибирске. Прорыв зафиксирован в районе перекрестка улиц Бориса Богаткова и Толстого. Специалисты уже перекрыли источник воды. Проводится работа по обнаружению дефекта на сетях, сообщили в СГК.
Отметим, что ранее сообщалось о реке из кипятка на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Местные жители опасаются, что из-за ЧП могут надолго остаться без воды и тепла.
Ранее прокуратура уже потребовала от властей и ресурсоснабжающей организации навести порядок в вопросах обеспечения жителей Новосибирска теплом и горячей водой.