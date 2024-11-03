Второй за сутки прорыв кипятка произошел в Новосибирске на улице Бориса Богаткова

Отметим, что ранее сообщалось о реке из кипятка на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Местные жители опасаются, что из-за ЧП могут надолго остаться без воды и тепла.



Ранее прокуратура уже потребовала от властей и ресурсоснабжающей организации навести порядок в вопросах обеспечения жителей Новосибирска теплом и горячей водой.