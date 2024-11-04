Аномальное тепло до +12 градусов придет в Новосибирск

Posted 4 ноября, 03:27
Published 4 ноября, 03:27
Modified 4 ноября, 03:29
Updated 4 ноября, 03:29
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, дневная температура будет колебаться от +9 до +12°C. Ветер южного направления со скоростью 6–7 метров в секунду и повышенная влажность сделают воздух прохладнее, чем показывают термометры. Поэтому стоит ожидать, что погода будет ощущаться на 5-7 градусов ниже реальной температуры.
Весь день возможны осадки в виде дождя, который ночью, вероятно, перейдет в мокрый снег. Уже со следующего дня температура начнет заметно понижаться. К концу недели в Новосибирске прогнозируют ночные заморозки до -5…-10°C, а днем температура может опуститься до -7°C.
Синоптики также ожидают, что дождь постепенно сменится мокрым снегом, и уже к середине ноября возможно установление снежного покрова.