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Posted 4 ноября, 03:27

Published 4 ноября, 03:27

Modified 4 ноября, 03:29

Updated 4 ноября, 03:29

Последний теплый день месяца

Аномальное тепло до +12 градусов придет в Новосибирск

4 ноября 2024, 03:27
Фото: 1MI. Последний теплый день месяца

В Новосибирске потеплеет до +12 градусов 4 ноября

В Новосибирске 4 ноября ожидается самый теплый день месяца — температура воздуха поднимется до +12°C. Однако несмотря на комфортное тепло, день обещает быть пасмурным и дождливым, что может снизить ощущения тепла.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, дневная температура будет колебаться от +9 до +12°C. Ветер южного направления со скоростью 6–7 метров в секунду и повышенная влажность сделают воздух прохладнее, чем показывают термометры. Поэтому стоит ожидать, что погода будет ощущаться на 5-7 градусов ниже реальной температуры.

Весь день возможны осадки в виде дождя, который ночью, вероятно, перейдет в мокрый снег. Уже со следующего дня температура начнет заметно понижаться. К концу недели в Новосибирске прогнозируют ночные заморозки до -5…-10°C, а днем температура может опуститься до -7°C.

Синоптики также ожидают, что дождь постепенно сменится мокрым снегом, и уже к середине ноября возможно установление снежного покрова.

Когда устанавливался снежный покров в Новосибирске в предыдущие годы
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Температура#Снег#Дождь#Осадки
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