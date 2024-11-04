Аномальное тепло до +12 градусов придет в Новосибирск

Весь день возможны осадки в виде дождя, который ночью, вероятно, перейдет в мокрый снег. Уже со следующего дня температура начнет заметно понижаться. К концу недели в Новосибирске прогнозируют ночные заморозки до -5…-10°C, а днем температура может опуститься до -7°C.