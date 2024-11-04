Автобусы в Новосибирске помоют за 140 млн рублей

Posted 4 ноября, 07:01
Published 4 ноября, 07:01
Modified 4 ноября, 07:03
Updated 4 ноября, 07:03
Победитель конкурса должен будет обеспечивать комплексную чистку и мойку автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих муниципалитету. Работы будут проводиться на специально отведённых площадках, расположенных на улицах Приграничная и Северный проезд, а также в поселке Мичуринский. Помимо внешней мойки кузова, предусмотрена тщательная уборка салона, включая влажную чистку и мытье пола, а также проведение генеральных уборок.
Согласно конкурсной документации, работы будут осуществляться круглосуточно с усилением активности в вечерние и ночные часы. Подобный график призван обеспечить чистоту и готовность транспорта для утренних рейсов и повысить комфорт пассажиров.
Контракт, рассчитанный на срок до конца 2029 года, направлен на улучшение состояния и внешнего вида городского транспорта, который является важной частью инфраструктуры Новосибирска. На данный момент в регионе насчитывается около 2700 единиц общественного транспорта, 60% которого сосредоточено в областном центре. Доля муниципального транспорта в Новосибирске составляет около 30% от общего объема перевозок, что подчеркивает значимость инвестиций в его обслуживание.