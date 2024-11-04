Автобусы в Новосибирске помоют за 140 млн рублей

Контракт, рассчитанный на срок до конца 2029 года, направлен на улучшение состояния и внешнего вида городского транспорта, который является важной частью инфраструктуры Новосибирска. На данный момент в регионе насчитывается около 2700 единиц общественного транспорта, 60% которого сосредоточено в областном центре. Доля муниципального транспорта в Новосибирске составляет около 30% от общего объема перевозок, что подчеркивает значимость инвестиций в его обслуживание.