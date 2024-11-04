atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 07:01

Published 4 ноября, 07:01

Modified 4 ноября, 07:03

Updated 4 ноября, 07:03

Грязный автобус

Автобусы в Новосибирске помоют за 140 млн рублей

4 ноября 2024, 07:01
Фото: 1MI. Грязный автобус

В Новосибирске мэрия потратит 140 млн рублей на мойку автобусов

В Новосибирске стартовал тендер на оказание услуг по мойке автотранспорта, который обслуживает городские и междугородные маршруты. Муниципальное предприятие «Новосибирскгортранс» планирует заключить контракт с подрядчиком на сумму 138 миллионов рублей сроком на пять лет.

Победитель конкурса должен будет обеспечивать комплексную чистку и мойку автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих муниципалитету. Работы будут проводиться на специально отведённых площадках, расположенных на улицах Приграничная и Северный проезд, а также в поселке Мичуринский. Помимо внешней мойки кузова, предусмотрена тщательная уборка салона, включая влажную чистку и мытье пола, а также проведение генеральных уборок.

Согласно конкурсной документации, работы будут осуществляться круглосуточно с усилением активности в вечерние и ночные часы. Подобный график призван обеспечить чистоту и готовность транспорта для утренних рейсов и повысить комфорт пассажиров.

Контракт, рассчитанный на срок до конца 2029 года, направлен на улучшение состояния и внешнего вида городского транспорта, который является важной частью инфраструктуры Новосибирска. На данный момент в регионе насчитывается около 2700 единиц общественного транспорта, 60% которого сосредоточено в областном центре. Доля муниципального транспорта в Новосибирске составляет около 30% от общего объема перевозок, что подчеркивает значимость инвестиций в его обслуживание.

Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зиме
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске ожидается рост стоимости проезда — сколько будем платитьРешение принято: в Новосибирске разделят департамент транспорта и дорожного хозяйстваВ Новосибирской области зафиксирована нехватка водителей общественного транспорта
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Контракт#Автобусы#Подрядчик#Услуги#Тендер#Городской транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика