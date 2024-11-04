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Posted 4 ноября, 02:07

Published 4 ноября, 02:07

Modified 4 ноября, 05:15

Updated 4 ноября, 05:15

Александ Бастрыкин

Бастрыкин заинтересовался мигрантом-онанистом в Новосибирске

4 ноября 2024, 02:07
Фото: Следственный комитет. Александ Бастрыкин
В Новосибирске Следственный комитет России приступил к расследованию дела в отношении мигранта, который был задержан после совершения непристойных действий на территории детской площадки. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал распоряжение возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел в Заельцовском районе города. По данным местных жителей и видеозаписям, мужчина совершал непристойные действия и заглядывал в окна нижних этажей жилых домов, что вызвало серьезное беспокойство у родителей и возмущение местной общественности. Сообщается, что мужчина вёл себя подобным образом на протяжении нескольких дней, как в дневное, так и в ночное время, и его действия привели к многочисленным жалобам.

Мигрант был задержан, и сейчас по данному факту проводится следственная проверка. Правоохранительные органы Новосибирска совместно с активистами местного сообщества пытаются установить все обстоятельства и мотивы поведения мужчины, а также проверить его статус пребывания в России.

Исполнение поручения по данному делу находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Жилые дома#Александр Бастрыкин#Мигрант#Следственный комитет России
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