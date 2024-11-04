Бастрыкин заинтересовался мигрантом-онанистом в Новосибирске

Инцидент произошел в Заельцовском районе города. По данным местных жителей и видеозаписям, мужчина совершал непристойные действия и заглядывал в окна нижних этажей жилых домов, что вызвало серьезное беспокойство у родителей и возмущение местной общественности. Сообщается, что мужчина вёл себя подобным образом на протяжении нескольких дней, как в дневное, так и в ночное время, и его действия привели к многочисленным жалобам.