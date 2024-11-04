Чего всех бомбануло? Кинчев ответил новосибирцам на возмущения после отмены концертов

Posted 4 ноября, 04:54
Published 4 ноября, 04:54
Modified 4 ноября, 04:56
Updated 4 ноября, 04:56
Концерт «Алисы» в Новосибирске, который был запланирован на 10 ноября в рамках тура «Гойда», отменили из-за низкого интереса со стороны зрителей: на момент отмены было продано всего 300 билетов, отметил исполнитель. Кинчев заявил, что группа не играет «по заказам» и уточнил: «Не хотите — не надо». Он добавил, что перенос концертов в Новосибирске, Екатеринбурге и Перми на апрель 2025 года был вынужденным шагом, вызванным недостаточной продажей билетов. После волны возмущений он выступил с еще одним обращением.
«Уважаемые! Чего всех так бомбануло-то? Странно ехать в города, играть концерты и оставаться в долгах после этих выступлений, не? […] Чуть против шерсти и понеслась… Алё, Армия, вы чё? Мы никому не навязываемся, ездим только туда, где нас ждут, надеемся, что в апреле ситуация изменится!» — написал Константин Кинчев.
Кинчев подчеркнул, что все купленные билеты остаются действительными, и выразил надежду на то, что к апрелю ситуация изменится. Он также отметил, что специально честно рассказал о причинах отмены, а не скрывался за заезженной формулировкой «отменяется по техническим причинам».
Мнения поклонников на тему новых песен группы остаются неоднозначными. Многие из них высказали мнение, что возможно, именно качество нового материала не позволяет людям активно покупать билеты.
«Альбом провальный в музыкальном плане, вот люди и не идут на концерты. Ваш новый гитарист, может быть, виртуозный исполнитель, но как композитор он нулевой. Ловкие пальцы и отсутствие фантазии. Константин Евгеньевич, конечно, считает, что это просто мы — быдло и ничего не поняли… Ну… Его право», — написал Андрей Васильев.
Хотя большинство поклонников отметили, что у них вряд ли еще появится желание идти на концерты «Алисы» именно из-за тона сообщений лидера группы. Он показался многим грубым.
«Меня лично возмутил тон. И в этом сообщении тоже. С Москвичами так разговаривайте», — отметил Максим Зизюк.
«Конечно бомбануло. Заслуженно бомбануло. Ведь пошли „изобличающие и обвинительные“ формулировки, мол и не армия то мы, и вовсе не вместе», — сказал Андрей Морозов.
Хотя нашлись и те, кто посчитал, что низкая популярность концерта в Новосибирске связана в первую очередь с высокими ценами на билеты.