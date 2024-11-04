Чего всех бомбануло? Кинчев ответил новосибирцам на возмущения после отмены концертов

Концерт «Алисы» в Новосибирске, который был запланирован на 10 ноября в рамках тура «Гойда», отменили из-за низкого интереса со стороны зрителей: на момент отмены было продано всего 300 билетов, отметил исполнитель. Кинчев заявил, что группа не играет «по заказам» и уточнил: «Не хотите — не надо». Он добавил, что перенос концертов в Новосибирске, Екатеринбурге и Перми на апрель 2025 года был вынужденным шагом, вызванным недостаточной продажей билетов. После волны возмущений он выступил с еще одним обращением.