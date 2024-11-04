Эта странная реклама: только советскй человек помнит, что было на этих плакатах. Тест

Posted 4 ноября, 04:56
Published 4 ноября, 04:56
Modified 4 ноября, 04:56
Updated 4 ноября, 04:56
Тест для тех, кто хочет узнать, насколько хорошо он понимает символику и стиль советской рекламы. Сможете угадать, что рекламируется на этих легендарных плакатах?
Перед вами плакаты советской эпохи, каждый из которых создавался, чтобы вдохновить, убедить и напомнить о важном. Мы загадали, какие товары или идеи на них рекламируются — теперь очередь за вами! Проверьте, сможете ли вы угадать, что прячется за яркими красками и лозунгами этих плакатов.
Хотите еще проверить свои знания культуры Советского Союза? Для вас мы подготовили тест с яркими цитатами из советского кинематографа.