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Posted 4 ноября, 04:56

Published 4 ноября, 04:56

Modified 4 ноября, 04:56

Updated 4 ноября, 04:56

Торговля в Москве

Эта странная реклама: только советскй человек помнит, что было на этих плакатах. Тест

4 ноября 2024, 04:56
Фото: archive.org. Торговля в Москве
Как думаете, сможете отличить советский плакат про холодильник от призыва строить коммунизм? А может, сразу узнаете знаменитые образы бытовых товаров или слоганы с первых же строк? Проверьте, насколько вы знаток старой доброй советской рекламы!

Тест для тех, кто хочет узнать, насколько хорошо он понимает символику и стиль советской рекламы. Сможете угадать, что рекламируется на этих легендарных плакатах?

Тест на знание советской рекламы
Тест

Перед вами плакаты советской эпохи, каждый из которых создавался, чтобы вдохновить, убедить и напомнить о важном. Мы загадали, какие товары или идеи на них рекламируются — теперь очередь за вами! Проверьте, сможете ли вы угадать, что прячется за яркими красками и лозунгами этих плакатов.

Хотите еще проверить свои знания культуры Советского Союза? Для вас мы подготовили тест с яркими цитатами из советского кинематографа.

«Пятилетку за 4 года»: вы ни за что не вспомните эти лозунги из СССР — тест
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#Алина Гурицкая#Культура#Тесты#Россия#Коммунизм#Плакаты#Советская реклама#Старая реклама#Слоганы
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