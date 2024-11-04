Где содержится Витамин D и как сохранить здоровье в условиях сурового климата

Дикий лосось. Он является одним из самых богатых источников витамина D. В 100 граммах этой рыбы содержится от 600 до 1000 МЕ. Важно отметить, что лосось, выращенный на фермах, содержит значительно меньше витамина, поэтому лучше выбирать рыбу из естественной среды.

Рыбий жир. Известный своим содержанием витамина D и омега-3, рыбий жир помогает восполнить суточную норму витамина. Одна столовая ложка рыбьего жира может содержать от 400 до 1000 МЕ. Этот продукт популярен среди взрослых и детей, особенно в сезон простуд.

Сельдь. Доступный и насыщенный витамином D продукт. В 100 граммах рыбы содержится от 290 до 1500 МЕ, что позволяет существенно восполнить запасы витамина. Сельдь стоит дешевле лосося и продается в большинстве магазинов, что делает ее идеальным выбором.

Рыбные консервы. Консервированные сардины и тунец также содержат витамин D, около 300 МЕ на 100 грамм. Рыбные консервы удобно добавлять в салаты и другие блюда, особенно если свежая рыба недоступна или требует длительной подготовки.