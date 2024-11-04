Готовимся к суровой зиме: морозы до -39 градусов ударят по Новосибирской области

Предстоящий месяц будет полон температурных перепадов и принесет переменчивую погоду. Уже с середины месяца температурные показатели начнут резко снижаться, и жители города ощутят настоящие сибирские холода. Если в середине ноября ночные температуры будут в пределах -10 градусов, то к концу месяца прогнозируется резкое похолодание, а дневные температуры опустятся до -29 градусов, сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на Яндекс.Погоду и данные Гидрометцентра.