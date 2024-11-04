Готовимся к суровой зиме: морозы до -39 градусов ударят по Новосибирской области

Posted 4 ноября, 11:39
Published 4 ноября, 11:39
Modified 4 ноября, 11:39
Updated 4 ноября, 11:39
Предстоящий месяц будет полон температурных перепадов и принесет переменчивую погоду. Уже с середины месяца температурные показатели начнут резко снижаться, и жители города ощутят настоящие сибирские холода. Если в середине ноября ночные температуры будут в пределах -10 градусов, то к концу месяца прогнозируется резкое похолодание, а дневные температуры опустятся до -29 градусов, сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на Яндекс.Погоду и данные Гидрометцентра.
Ноябрь в Новосибирске начнется с относительно теплых дней. Самым теплым днем станет 4 ноября, когда столбики термометров покажут +12 градусов. Однако этот комфортный период быстро сменится осадками и похолоданием. В первой половине месяца ожидаются обильные дожди, которые постепенно сменятся снегом.
Синоптики предупреждают, что холод будет ощущаться сильнее из-за высокой влажности и ветра. Средние дневные температуры в ноябре будут колебаться от -1 до -10 градусов, а ночью — от -4 до -9 градусов. При этом, согласно прогнозам Gismeteo, месяц будет щедр на осадки: в течение 20-26 дней вероятны дожди и снегопады разной интенсивности.