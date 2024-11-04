Inweasta сообщила о выкупе российского подразделения «ППФ Страхование жизни»

По словам Андрея Елинсона, рынок страхования жизни в России демонстрирует уверенный рост: в 2023 году прирост составил 50%, а за первые шесть месяцев 2024 года — 42%. При оценке сделки учитывались как текущие условия отрасли, так и перспективы ее развития. Ожидается, что юридическое оформление сделки завершится до конца ноября 2024 года. Об этом пишет ko.ru.