Inweasta сообщила о выкупе российского подразделения «ППФ Страхование жизни»

Posted 4 ноября, 08:06
Published 4 ноября, 08:06
Modified 4 ноября, 08:17
Updated 4 ноября, 08:17
«И мы смогли предложить наиболее привлекательные условия, зарекомендовав себя как современного и профессионального контрагента, который сможет продолжить развивать страховой бизнес в соответствии со стандартами качества и корпоративной культуры, заложенными предыдущим акционером и менеджментом», — сообщил руководитель журналу «Компания».
По словам Андрея Елинсона, рынок страхования жизни в России демонстрирует уверенный рост: в 2023 году прирост составил 50%, а за первые шесть месяцев 2024 года — 42%. При оценке сделки учитывались как текущие условия отрасли, так и перспективы ее развития. Ожидается, что юридическое оформление сделки завершится до конца ноября 2024 года. Об этом пишет ko.ru.
Стратегия развития «ППФ Страхование жизни», согласованная с Центробанком, включает сохранение численности сотрудников и увеличение рентабельности. В компании не планируется серьезных изменений. Елинсон заверил, что качество страховых продуктов останется на высоком уровне.
«Мы рады, что менеджмент, в том числе глава Совета директоров Вит Седлачек, продолжат работу — это несомненно большое подспорье для реализации нашей стратегии», — подчеркнул основатель группы компаний.
Известно, что Inweasta не намерена вмешиваться в операционную деятельность «ППФ Страхование жизни», но планирует усилить стратегический уровень управления, приглашая экспертов в совет директоров.
«Мы рассматриваем агентов именно не как подрядчиков, а как партнеров и часть нашей дружной команды и будем продолжать вести с ними взаимодействие, исходя из этого подхода», — отметил владелец.
В начале 2025 года «ППФ Страхование жизни» сменит название, однако клиенты могут быть уверены в высоком качестве предлагаемых услуг.
Андрей Елинсон также выразил уверенность, что смена акционера не повлияет на позиции компании на рынке, так как ключевыми факторами успеха остаются качество команды и предоставляемых продуктов.
Inweasta — независимая инвестиционная группа, основанная в 2022 году Андреем Елинсоном, бывшим руководителем компании А1. Под его руководством Inweasta зарекомендовала себя как независимый игрок на международных инвестиционных рынках.
Основатель группы компаний акцентирует внимание на важности высоких профессиональных стандартов и независимости в бизнесе. В команде Inweasta работают эксперты с опытом в юридических и инвестиционных областях. Штаб-квартира организации расположена в Дубае, с офисами в Гонконге, Стамбуле и Вене.