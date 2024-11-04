Львиная семья образовалась в Новосибирске — смотрим милое видео

Posted 4 ноября, 07:54
Published 4 ноября, 07:54
Modified 4 ноября, 07:56
Updated 4 ноября, 07:56
Этот шаг стал результатом трехмесячной подготовки, в ходе которой животные привыкали друг к другу, находясь в соседних вольерах и общаясь через решётку. Теперь зоологи надеются, что пара образует семью и вскоре в зоопарке появится новое львиное потомство.
В середине июля Ричард, восьмилетний африканский лев, был перевезён из Пермского зоопарка в Новосибирск. Здесь его ждала одинокая львица Найтирия. Чтобы животные лучше адаптировались друг к другу, их первое знакомство прошло в формате «соседства». Львы могли слышать и видеть друг друга, но не имели прямого контакта. Этот осторожный подход был необходим, чтобы животные чувствовали себя комфортно перед встречей лицом к лицу.
Когда Ричарда и Найтирию, наконец, поселили вместе, они немного порычали друг на друга — типичное поведение при первом контакте. Однако вскоре животные успокоились и приняли новые условия. Специалисты зоопарка наблюдают за парой и отмечают, что между львом и львицей не возникает конфликтов, хотя пока они держат некоторую дистанцию.