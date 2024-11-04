Львиная семья образовалась в Новосибирске — смотрим милое видео

В середине июля Ричард, восьмилетний африканский лев, был перевезён из Пермского зоопарка в Новосибирск. Здесь его ждала одинокая львица Найтирия. Чтобы животные лучше адаптировались друг к другу, их первое знакомство прошло в формате «соседства». Львы могли слышать и видеть друг друга, но не имели прямого контакта. Этот осторожный подход был необходим, чтобы животные чувствовали себя комфортно перед встречей лицом к лицу.