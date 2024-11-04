На фоне введения туристического налога ночь в новосибирских отелях подорожала на 14%

Posted 4 ноября, 02:48
Published 4 ноября, 02:48
Modified 4 ноября, 02:50
Updated 4 ноября, 02:50
Эта цена не останавливает туристов, и город по-прежнему привлекает путешественников на несколько дней. Средняя продолжительность пребывания осталась на уровне прошлого года — две ночи. Об этом рассказала РБК Новосибирск управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.
Наибольший интерес туристов к городу наблюдается летом, когда приходится 37% бронирований, осенью этот показатель снижается до 17%. Среди гостей преобладают пары без детей (43%) и одиночные путешественники (35%). Семейные туристы составляют 17%, а компании из трёх и более взрослых — 5%.
Новосибирск интересен как культурный центр Сибири. По словам лицензированного экскурсовода и преподавателя НГТУ Ольги Егорычевой, гости приезжают сюда, чтобы познакомиться с крупнейшим театром за Уралом, а также посетить Новосибирскую консерваторию. Важный вклад в рост турпотока также внесли крупные летние мероприятия, среди которых форум «Архипелаг», VK FEST, «Технопром» и «ТехноАрт».
Несмотря на рост цен, значительная часть туристов останавливается в Новосибирске лишь на несколько дней. Это объясняется географическим положением города, находящегося на пути к популярному направлению — Алтаю. Егорычева отмечает, что туристы, планирующие отдых на Алтае, рассматривают Новосибирск как подходящее место для остановки на пути к основному пункту назначения. В таких случаях они выбирают апартаменты и недорогие гостиницы, что объясняет высокую долю бронирований в этих категориях: апартаменты занимают 33% рынка, отели без звезд — 23%.
Отметим, что недавно в Новосибирске ввели туристический налог. С 1 января юрлица, занимающиеся размещением туристов, будут платить специальный налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. В дальнейшем планируется ежегодный рост налоговых отчислений.