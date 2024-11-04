На фоне введения туристического налога ночь в новосибирских отелях подорожала на 14%

Несмотря на рост цен, значительная часть туристов останавливается в Новосибирске лишь на несколько дней. Это объясняется географическим положением города, находящегося на пути к популярному направлению — Алтаю. Егорычева отмечает, что туристы, планирующие отдых на Алтае, рассматривают Новосибирск как подходящее место для остановки на пути к основному пункту назначения. В таких случаях они выбирают апартаменты и недорогие гостиницы, что объясняет высокую долю бронирований в этих категориях: апартаменты занимают 33% рынка, отели без звезд — 23%.