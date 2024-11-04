atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 02:48

Published 4 ноября, 02:48

Modified 4 ноября, 02:50

Updated 4 ноября, 02:50

Номер в отеле

На фоне введения туристического налога ночь в новосибирских отелях подорожала на 14%

4 ноября 2024, 02:48
Фото: 1MI. Номер в отеле

В Новосибирске ночь в аппартаментах подорожала на 14%

В 2024 году средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах Новосибирска увеличилась на 14%, достигнув 4,1 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Эта цена не останавливает туристов, и город по-прежнему привлекает путешественников на несколько дней. Средняя продолжительность пребывания осталась на уровне прошлого года — две ночи. Об этом рассказала РБК Новосибирск управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

Наибольший интерес туристов к городу наблюдается летом, когда приходится 37% бронирований, осенью этот показатель снижается до 17%. Среди гостей преобладают пары без детей (43%) и одиночные путешественники (35%). Семейные туристы составляют 17%, а компании из трёх и более взрослых — 5%.

Новосибирск интересен как культурный центр Сибири. По словам лицензированного экскурсовода и преподавателя НГТУ Ольги Егорычевой, гости приезжают сюда, чтобы познакомиться с крупнейшим театром за Уралом, а также посетить Новосибирскую консерваторию. Важный вклад в рост турпотока также внесли крупные летние мероприятия, среди которых форум «Архипелаг», VK FEST, «Технопром» и «ТехноАрт».

Несмотря на рост цен, значительная часть туристов останавливается в Новосибирске лишь на несколько дней. Это объясняется географическим положением города, находящегося на пути к популярному направлению — Алтаю. Егорычева отмечает, что туристы, планирующие отдых на Алтае, рассматривают Новосибирск как подходящее место для остановки на пути к основному пункту назначения. В таких случаях они выбирают апартаменты и недорогие гостиницы, что объясняет высокую долю бронирований в этих категориях: апартаменты занимают 33% рынка, отели без звезд — 23%.

Отметим, что недавно в Новосибирске ввели туристический налог. С 1 января юрлица, занимающиеся размещением туристов, будут платить специальный налог в размере 1%, но не менее 100 рублей за одни сутки. В дальнейшем планируется ежегодный рост налоговых отчислений.

Рынок недвижимости на дне: что изменится после очередного повышения ключевой ставки
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитики выяснили, как туристы из Новосибирска выбирают платформу для подбора отелейДва новых отеля для туристов появятся в Новосибирской областиОтель «Борвиха» под Новосибирском незаконно присвоила себе берег водохранилища
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Туризм#Туристы#Отели#Экскурсии#Апартаменты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика