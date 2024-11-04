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Posted 4 ноября, 06:31

Published 4 ноября, 06:31

Modified 4 ноября, 06:33

Updated 4 ноября, 06:33

В России вышел сериал «Преступление и наказание»

«Наркоманский кринж»: зрители раскритиковали сериал «Преступление и наказание»

4 ноября 2024, 06:31
Фото: Кадр фильма.

В России вышел сериал «Преступление и наказание»

30 ноября в сеть выложили первые четыре серии нашумевшего сериала «Преступление и наказание». Несмотря на громкую рекламу и долгие ожидания, многие остались недовольны от просмотра.

Дата выхода: постоянные переносы

Изначально картина на основе романа Федеора Достоевского должна была выйти на «Кинопоиске» 26 октября, однако выход долгожданной премьеры постоянно переносили.

Сериал «Преступление и наказание» был официально представлен только 2 ноября 2024 года. Первые четыре серии стали доступны для просмотра в 22:00 по московскому времени, в то время как оставшиеся шесть эпизодов выйдут 30 ноября 2024 года.

Фото: Кадр фильма

Актеры сериала «Топи» — не только Иван Янковский

Режиссером проекта стал Владимир Мирзоев, ранее работавший над сериалом «Топи». В этом материале мы рассмотрим ключевые аспекты новой экранизации, включая дату выхода, актерский состав, производство и отзывы зрителей.

В главных ролях в сериале снялись:

  • Иван Янковский в роли Родиона Раскольникова — бедного студента, который осуществляет убийство, чтобы проверить свою философскую теорию.
  • Любовь Аксенова как Дуня Раскольникова — сестра Родиона.
  • Тихон Жизневский в роли Дмитрия Разумихина — друг Родиона.
  • Владимир Мишуков как Порфирий Петрович — следователь, ведущий дело.
  • Алена Михайлова как Соня Мармеладова — героиня, имеющая сложную судьбу.
Фото: Кадр фильма

Также в проекте участвуют Юлия Снигирь, Ёла Санько и другие известные российские актеры.

Производство сериала «Преступление и наказание»

Работа над сериалом началась в феврале 2022 года. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, что создало уникальную атмосферу, подходящую для мрачного сюжета Достоевского. Студии Zoom Production и «Плюс Студия» совместно реализовали проект, а сценарий написала Анастасия Мирзоева. Визуальный стиль и художественное оформление сериала обещают быть необычными, однако на данный момент мнения о них разделились.

Фото: Кадр фильма

«Забыть, как страшный сон»: отзывы о сериале «Преступление и наказание»

Сразу после выхода первых серий зрители начали активно делиться мнениями о новой экранизации. Мнения о картине разделились, однако значительное число зрителей не оценили новинку. По словам тех, кто уже посмотрел сериал, в нем совсем не передана атмосфера книги.

«Сериал разочаровал. Я ожидала увидеть глубокую психологическую проработку персонажей, как в книге Достоевского, но вместо этого получила плоский и недостоверный сюжет. Раскольников выглядит как безумец, а не как сложная личность, что полностью убивает всю суть его теории».
«Сериал больше напоминает театральную постановку, чем кино. Персонажи ведут себя театрально, а структура сюжета вызывает вопросы. Отсутствует глубина, и в результате мы видим просто крикливого аффективного убийцу, а не страдающего интеллектуала, каким был Раскольников».
Фото: Кадр фильма
«Наркоманский кринж. Новый подход к известному произведению не удался. Структура и ритм первых серий абсолютно не работают, а попытка ввести элементы сюрреализма только сбивает с толку. Смотрела в надежде на что-то новое, но, увы, осталась разочарована».

Критики отмечают, что структура первых серий вызывает недоумение — акцент смещен на менее значимых персонажей, а центральная фигура Раскольникова выглядит упрощенной и невыразительной.

Фото: Кадр фильма

Однако есть и положительные отзывы. Зрители отмечают, что Янковский отлично справляется с любой ролью, а сам режиссер подобрал удачные приемы для того, чтобы переосмыслить роман Достоевского.

«Сериал не идентичен книге, но он дает зрителям новый взгляд на классическое произведение. Режиссер смог передать все эмоции героя за счет визуальных, звуковых приемов».
«Несмотря на некоторые недочеты, сериал удалось передать атмосферу Санкт-Петербурга Достоевского и дух времени. Актерская игра, особенно Янковского в роли Раскольникова, впечатляет. Сюжет все же заставляет задуматься о философских вопросах, которые поднимает Достоевский».

Стоит ли смотреть сериал «Преступление и наказание»?

Сериал «Преступление и наказание» — это попытка адаптировать одно из величайших произведений русской литературы для современного зрителя. Однако, несмотря на многообещающий актерский состав и работу опытных продюсеров, критика и зрительские отзывы свидетельствуют о том, что проект, возможно, не оправдал ожиданий поклонников Достоевского.

Фото: Кадр фильма

Если вы ищете новый взгляд на классический текст, стоит обратить внимание на этот сериал. Однако, тем, кто ждет верной экранизации и глубокого погружения в психологию персонажей, возможно, стоит пересмотреть оригинальное произведение.

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