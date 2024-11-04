«Наркоманский кринж»: зрители раскритиковали сериал «Преступление и наказание»

Posted 4 ноября, 06:31
Published 4 ноября, 06:31
Modified 4 ноября, 06:33
Updated 4 ноября, 06:33
Изначально картина на основе романа Федеора Достоевского должна была выйти на «Кинопоиске» 26 октября, однако выход долгожданной премьеры постоянно переносили.
Сериал «Преступление и наказание» был официально представлен только 2 ноября 2024 года. Первые четыре серии стали доступны для просмотра в 22:00 по московскому времени, в то время как оставшиеся шесть эпизодов выйдут 30 ноября 2024 года.
Режиссером проекта стал Владимир Мирзоев, ранее работавший над сериалом «Топи». В этом материале мы рассмотрим ключевые аспекты новой экранизации, включая дату выхода, актерский состав, производство и отзывы зрителей.
В главных ролях в сериале снялись:
Также в проекте участвуют Юлия Снигирь, Ёла Санько и другие известные российские актеры.
Работа над сериалом началась в феврале 2022 года. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, что создало уникальную атмосферу, подходящую для мрачного сюжета Достоевского. Студии Zoom Production и «Плюс Студия» совместно реализовали проект, а сценарий написала Анастасия Мирзоева. Визуальный стиль и художественное оформление сериала обещают быть необычными, однако на данный момент мнения о них разделились.
Сразу после выхода первых серий зрители начали активно делиться мнениями о новой экранизации. Мнения о картине разделились, однако значительное число зрителей не оценили новинку. По словам тех, кто уже посмотрел сериал, в нем совсем не передана атмосфера книги.
«Сериал разочаровал. Я ожидала увидеть глубокую психологическую проработку персонажей, как в книге Достоевского, но вместо этого получила плоский и недостоверный сюжет. Раскольников выглядит как безумец, а не как сложная личность, что полностью убивает всю суть его теории».
«Сериал больше напоминает театральную постановку, чем кино. Персонажи ведут себя театрально, а структура сюжета вызывает вопросы. Отсутствует глубина, и в результате мы видим просто крикливого аффективного убийцу, а не страдающего интеллектуала, каким был Раскольников».
«Наркоманский кринж. Новый подход к известному произведению не удался. Структура и ритм первых серий абсолютно не работают, а попытка ввести элементы сюрреализма только сбивает с толку. Смотрела в надежде на что-то новое, но, увы, осталась разочарована».
Критики отмечают, что структура первых серий вызывает недоумение — акцент смещен на менее значимых персонажей, а центральная фигура Раскольникова выглядит упрощенной и невыразительной.
Однако есть и положительные отзывы. Зрители отмечают, что Янковский отлично справляется с любой ролью, а сам режиссер подобрал удачные приемы для того, чтобы переосмыслить роман Достоевского.
«Сериал не идентичен книге, но он дает зрителям новый взгляд на классическое произведение. Режиссер смог передать все эмоции героя за счет визуальных, звуковых приемов».
«Несмотря на некоторые недочеты, сериал удалось передать атмосферу Санкт-Петербурга Достоевского и дух времени. Актерская игра, особенно Янковского в роли Раскольникова, впечатляет. Сюжет все же заставляет задуматься о философских вопросах, которые поднимает Достоевский».
Сериал «Преступление и наказание» — это попытка адаптировать одно из величайших произведений русской литературы для современного зрителя. Однако, несмотря на многообещающий актерский состав и работу опытных продюсеров, критика и зрительские отзывы свидетельствуют о том, что проект, возможно, не оправдал ожиданий поклонников Достоевского.
Если вы ищете новый взгляд на классический текст, стоит обратить внимание на этот сериал. Однако, тем, кто ждет верной экранизации и глубокого погружения в психологию персонажей, возможно, стоит пересмотреть оригинальное произведение.