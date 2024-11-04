Народные приметы на 5 ноября: что нельзя делать в День Якова

Кроме того, 5 ноября на Руси проводили «пчелиные игры» — веселые забавы с медом, который был символом плодородия и изобилия. Люди ели мед и, подражая жужжанию пчел, считали, что это принесет богатый урожай меда в следующем году. Пирог, испеченный накануне, разламывали на куски и разбрасывали по полю, чтобы птицы своим чириканьем «успокаивали» землю, помогая ей подготовиться к зимнему покою и будущему урожаю.