Новогодние игрушки появились в магазинах Новосибирска — изучаем цены

Posted 4 ноября, 03:21
Published 4 ноября, 03:21
Modified 4 ноября, 03:21
Updated 4 ноября, 03:21
В Новосибирске стартовали продажи новогодних украшений. Распаковку праздничных товаров заметили в одном из магазинов сети гипермаркетов. Здесь уже можно найти елочные игрушки, гирлянды, мишуру и другие атрибуты Нового года. Другие крупные торговые сети пока не выставили украшения, но в ассортименте уже появились новогодние сладкие подарки.
Покупатели могут выбирать елочные не только наборами. В этом году у новосибирцев есть возможность купить елочные игрушки поштучно. Один шарик в разных расцветках можно приобрести за 19 рублей.
Набор стандартных шаров стоит 199–299 рублей, а набор шариков меньшего размера — 149 рублей. Набор из более интересных шариков и звездой на верхушку елки обойдется в 499 рублей.
Кроме того, в продаже появились игрушки на елку в виде фигурок: звездочек, шишек, леденцов, лошадок и снеговиков. Их можно купить поштучно за 49–199 рублей, в зависимости от дизайна и качества материала.
Ассортимент гирлянд представлен с широким диапазоном цен. В «Ленте» можно найти гирлянды по цене от 599 до 1699 рублей, в зависимости от их длины и световых эффектов. Декоративные фонарики для украшения пространства стоят от 329 до 599 рублей.
Мишура и «дождик» тоже уже доступны на полках магазинов. Метр мишуры можно купить за 49–129 рублей, а дождик — за 29 рублей. Цена варьируется в зависимости от плотности и качества материала.
Также особо искушенные гоожане могут купить украшения в виде елочных веток. Стоить такие могут от 299 до 899 рублей — цена зависит от качества материала.
На маркетплейсах цены на праздничные украшения могут быть выше. Например, набор из шести шаров стоит от 250 до 550 рублей, а дизайнерские шары могут обойтись еще дороже. Мишуру здесь чаще продают наборами, с ценой в среднем от 50 до 100 рублей за штуку, а дождик — от 50 до 80 рублей.
Если собрать стандартный набор украшений, необходимых для новогоднего оформления дома, то итоговая сумма составит:
В итоге стоимость такого праздничного набора для украшения дома составит от 2800 до 6800 рублей, в зависимости от выбора конкретных украшений.
Однако основным элементом праздника, конечно, остается елка! Елочные базары пока не открылись, так что тем, кто планирует купить живую елку, нужно будет подождать несколько недель.