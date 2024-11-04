Новогодние игрушки появились в магазинах Новосибирска — изучаем цены

На маркетплейсах цены на праздничные украшения могут быть выше. Например, набор из шести шаров стоит от 250 до 550 рублей, а дизайнерские шары могут обойтись еще дороже. Мишуру здесь чаще продают наборами, с ценой в среднем от 50 до 100 рублей за штуку, а дождик — от 50 до 80 рублей.