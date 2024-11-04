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Posted 4 ноября, 03:21

Published 4 ноября, 03:21

Modified 4 ноября, 03:21

Updated 4 ноября, 03:21

Елочные игрушки в Новосибирске

Новогодние игрушки появились в магазинах Новосибирска — изучаем цены

4 ноября 2024, 03:21
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Елочные игрушки в Новосибирске

В Новосибирске начали продавать новогодние игрушки

Новосибирцы заметили, что в магазинах уже начали продавать новогодние украшения. Мы изучили ассортимент одного из магазинов и разобрались, сколько будет стоить, украсить дом к новому году.

В Новосибирске стартовали продажи новогодних украшений. Распаковку праздничных товаров заметили в одном из магазинов сети гипермаркетов. Здесь уже можно найти елочные игрушки, гирлянды, мишуру и другие атрибуты Нового года. Другие крупные торговые сети пока не выставили украшения, но в ассортименте уже появились новогодние сладкие подарки.

Цены на елочные игрушки

Покупатели могут выбирать елочные не только наборами. В этом году у новосибирцев есть возможность купить елочные игрушки поштучно. Один шарик в разных расцветках можно приобрести за 19 рублей.

Шары поштучноШары поштучно
Шары поштучно. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Набор стандартных шаров стоит 199–299 рублей, а набор шариков меньшего размера — 149 рублей. Набор из более интересных шариков и звездой на верхушку елки обойдется в 499 рублей.

Елочные шарыЕлочные шары
Елочные шарыЕлочные шары
Елочные шарыЕлочные шары
Елочные шарыЕлочные шары
Елочные шарыЕлочные шары
Елочные шары. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Кроме того, в продаже появились игрушки на елку в виде фигурок: звездочек, шишек, леденцов, лошадок и снеговиков. Их можно купить поштучно за 49–199 рублей, в зависимости от дизайна и качества материала.

Елочные игрушкиЕлочные игрушки
Елочные игрушкиЕлочные игрушки
Елочные игрушкиЕлочные игрушки
Елочные игрушки. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Цены на гирлянды

Ассортимент гирлянд представлен с широким диапазоном цен. В «Ленте» можно найти гирлянды по цене от 599 до 1699 рублей, в зависимости от их длины и световых эффектов. Декоративные фонарики для украшения пространства стоят от 329 до 599 рублей.

Гирлянды и фонарикиГирлянды и фонарики
Гирлянды и фонарикиГирлянды и фонарики
Гирлянды и фонарики. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Цены на мишуру

Мишура и «дождик» тоже уже доступны на полках магазинов. Метр мишуры можно купить за 49–129 рублей, а дождик — за 29 рублей. Цена варьируется в зависимости от плотности и качества материала.

Мишура и дождикМишура и дождик
Мишура и дождикМишура и дождик
Мишура и дождикМишура и дождик
Мишура и дождик. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Также особо искушенные гоожане могут купить украшения в виде елочных веток. Стоить такие могут от 299 до 899 рублей — цена зависит от качества материала.

Украшение в виде елочных ветокУкрашение в виде елочных веток
Украшение в виде елочных веток. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Сравнение с маркетплейсами

На маркетплейсах цены на праздничные украшения могут быть выше. Например, набор из шести шаров стоит от 250 до 550 рублей, а дизайнерские шары могут обойтись еще дороже. Мишуру здесь чаще продают наборами, с ценой в среднем от 50 до 100 рублей за штуку, а дождик — от 50 до 80 рублей.

Елочные украшения на маркетплейсахЕлочные украшения на маркетплейсах
Елочные украшения на маркетплейсахЕлочные украшения на маркетплейсах
Елочные украшения на маркетплейсахЕлочные украшения на маркетплейсах
Елочные украшения на маркетплейсахЕлочные украшения на маркетплейсах
Елочные украшения на маркетплейсах. Фото: скриншот

Сколько будет стоить украсить дом к Новому году?

Если собрать стандартный набор украшений, необходимых для новогоднего оформления дома, то итоговая сумма составит:

  • 3 набора шаров (199–299 рублей за набор): от 597 до 897 рублей.
  • 5 видов мишуры (по 49–129 рублей за метр): от 245 до 645 рублей.
  • 3 дождика (по 29 рублей за штуку): 87 рублей.
  • 3 гирлянды (по 599–1699 рублей в зависимости от длины): от 1797 до 5097 рублей.

В итоге стоимость такого праздничного набора для украшения дома составит от 2800 до 6800 рублей, в зависимости от выбора конкретных украшений.

Однако основным элементом праздника, конечно, остается елка! Елочные базары пока не открылись, так что тем, кто планирует купить живую елку, нужно будет подождать несколько недель.

В Новосибирске к Новому году откроют десятки катков
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Магазин#Новый год#Украшения#Игрушки
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