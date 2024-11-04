Новосибирск завалит снегом: синоптики назвали дату, когда установится покров

Жители Новосибирска заметили, что последние несколько лет дата устойчивого снежного покрова смещается на более поздний срок. Например, в 2022 году снег устойчиво лег лишь к 8 декабря, что стало самым поздним началом зимы за последние 7 лет. В прошлом году постоянный снежный покров установился 26 ноября, что также выбивается из более ранних климатических норм.