atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 07:26

Published 4 ноября, 07:26

Modified 4 ноября, 07:28

Updated 4 ноября, 07:28

Снегопад в городе

Новосибирск завалит снегом: синоптики назвали дату, когда установится покров

4 ноября 2024, 07:26
Фото: 1MI. Снегопад в городе

В Новосибирской области синоптики рассказали, когда ляжет снег

Снег в Новосибирской области обещает стать постоянным уже в первой декаде ноября, сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Согласно прогнозам, температурный фон будет устойчиво снижаться, что позволит снегу не таять, а задерживаться, образуя снежный покров.

Нынешняя погода в ноябре примечательна своей устойчивой прохладой, несмотря на относительно теплый октябрь. Руководитель отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова объясняет, что к середине ноября ночные температуры будут опускаться до -13°C, что способствует накоплению снега и уменьшает вероятность его таяния. В Западной части области снег ожидается после 8 ноября, постепенно он охватит и сам Новосибирск.

Жители Новосибирска заметили, что последние несколько лет дата устойчивого снежного покрова смещается на более поздний срок. Например, в 2022 году снег устойчиво лег лишь к 8 декабря, что стало самым поздним началом зимы за последние 7 лет. В прошлом году постоянный снежный покров установился 26 ноября, что также выбивается из более ранних климатических норм.

Когда устанавливался снежный покровКогда устанавливался снежный покров
Когда устанавливался снежный покров. Фото: atas.info

Синоптики связывают изменения с глобальными колебаниями климата, хотя и указывают на непредсказуемость точных сроков наступления зимы. Например, за последние 7 лет снежный покров устанавливался в Новосибирске как в конце октября, так и в декабре, что создает ощутимую вариативность.

Весь город завалит снегом: появился уточненный прогноз погоды на ноябрь
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицы Новосибирска вновь зальют «Бионордом»: как будут убирать город зимой 2024-2025Министра транспорта Новосибирской области отчитали за подготовку к зимеБудет сложно и переживут не все — прогноз погоды на зиму
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Синоптики#Температура#Снег#Климат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика