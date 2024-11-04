Новосибирск завалит снегом: синоптики назвали дату, когда установится покров

Posted 4 ноября, 07:26
Published 4 ноября, 07:26
Modified 4 ноября, 07:28
Updated 4 ноября, 07:28
Нынешняя погода в ноябре примечательна своей устойчивой прохладой, несмотря на относительно теплый октябрь. Руководитель отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова объясняет, что к середине ноября ночные температуры будут опускаться до -13°C, что способствует накоплению снега и уменьшает вероятность его таяния. В Западной части области снег ожидается после 8 ноября, постепенно он охватит и сам Новосибирск.
Жители Новосибирска заметили, что последние несколько лет дата устойчивого снежного покрова смещается на более поздний срок. Например, в 2022 году снег устойчиво лег лишь к 8 декабря, что стало самым поздним началом зимы за последние 7 лет. В прошлом году постоянный снежный покров установился 26 ноября, что также выбивается из более ранних климатических норм.
Синоптики связывают изменения с глобальными колебаниями климата, хотя и указывают на непредсказуемость точных сроков наступления зимы. Например, за последние 7 лет снежный покров устанавливался в Новосибирске как в конце октября, так и в декабре, что создает ощутимую вариативность.