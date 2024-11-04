Новосибирские депутаты пересаживаются на отечественные автомобили

Posted 4 ноября, 04:15
Published 4 ноября, 04:15
Modified 4 ноября, 04:17
Updated 4 ноября, 04:17
На портале Госзакупок появилась информация об аукционе на оказание услуг перевозки депутатов Государственной думы от Новосибирской области. Стоимость закупки составляет 977 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, услуги перевозки должны предоставляться до 31 августа 2025 года, при этом точное количество перевозок не регламентируется.
«Заказчик не может определить необходимый объем ежемесячных услуг. Оплата осуществляется исходя из фактического объема предоставленных услуг, но в пределах максимальной суммы контракта», — указано в документах с уточнением, что один час оказания услуги должен составлять 1 320 рублей.
Водители обязаны работать как в рабочие, так и в нерабочие дни, и услуги должны предоставляться по заявке. Водитель должен прибыть на место в течение 20 минут. Перевозки могут происходить как по городу, так и по области.
Согласно документам, каждый автомобиль должен проходить предрейсовый осмотр и быть на связи с диспетчерской службой. Кроме того, водители обязаны оформлять путевые листы перед каждой поездкой, а сам автомобиль не должен иметь никаких надписей или рекламных наклеек.
Особенно примечательным является требование относительно страны происхождения автомобиля: согласно условиям контракта, он должен быть исключительно отечественным. Это требование связано с поручением президента Владимира Путина, который ранее подчеркивал необходимость использования автомобилей советского производства государственными служащими.
«Используемые государственными служащими автомобили должны быть высоколокализованными автомобилями российского производства», — говорится в документе.
По условиям контракта, автомобиль должен быть седаном не ранее 2015 года выпуска.
К водителям предъявляются строгие требования, включая классический стиль одежды, запрет на курение, а также вежливое, не предвзятое общение с клиентами. Кроме того, водители не должны превышать скорость и нарушать правила дорожного движения.