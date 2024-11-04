Новосибирские власти построят чайхану за 1,8 млн рублей

Согласно проекту, чайхана будет выполнена в национальном стиле с использованием деревянных брусьев и резных орнаментов. В зале разместят шесть обеденных столов, каждый из которых рассчитан на четыре человека, а также предусмотрят небольшую кухню. В интерьере заведения будет преобладать дерево, что подчеркнет этническую атмосферу и традиции татарского народа.