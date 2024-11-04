Новосибирские власти построят чайхану за 1,8 млн рублей

Posted 4 ноября, 10:01
Published 4 ноября, 10:01
Modified 4 ноября, 10:05
Updated 4 ноября, 10:05
Заказчиком проекта выступила администрация Скалинского сельсовета Колыванского района. Заведение планируется построить на улице Центральной, на территории этнографического комплекса «Усадьба чатского татарина».
Согласно проекту, чайхана будет выполнена в национальном стиле с использованием деревянных брусьев и резных орнаментов. В зале разместят шесть обеденных столов, каждый из которых рассчитан на четыре человека, а также предусмотрят небольшую кухню. В интерьере заведения будет преобладать дерево, что подчеркнет этническую атмосферу и традиции татарского народа.
Строительство и обустройство чайханы, по документам, должны завершить до конца 2024 года. Таким образом, новое заведение станет еще одной частью этнографического комплекса, который привлекает туристов и жителей региона своим культурным наследием.
Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина», в который войдет чайхана, имеет уникальное историческое значение для региона. Деревня Юрт-Ора известна как место традиционного проживания сибирских татар с VIII века и с 1994 года находится под государственной охраной. На территории комплекса уже воссоздана мечеть, установлен обелиск героям Великой Отечественной войны и создана Аллея поколений, посвященная древним родам деревни.
Чайхана станет еще одним объектом в уникальном культурном пространстве, где сочетаются исторические и этнографические элементы. Прием заявок на строительство кафе продлится до 11 ноября. Сумма контракта составляет 1 725 579 рублей.