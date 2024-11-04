atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 10:01

Published 4 ноября, 10:01

Modified 4 ноября, 10:05

Updated 4 ноября, 10:05

Усадьба чатского татарина

Новосибирские власти построят чайхану за 1,8 млн рублей

4 ноября 2024, 10:01
Фото: Туристический портал Новосибирской области. Усадьба чатского татарина
На портале госзакупок появилась информация о строительстве этнической чайханы в деревне Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области. На строительство планируют потратить почти 1,8 млн рублей.

Заказчиком проекта выступила администрация Скалинского сельсовета Колыванского района. Заведение планируется построить на улице Центральной, на территории этнографического комплекса «Усадьба чатского татарина».

Проект чайханыПроект чайханы
Проект чайханыПроект чайханы
Проект чайханы. Фото: Данные закупки

Согласно проекту, чайхана будет выполнена в национальном стиле с использованием деревянных брусьев и резных орнаментов. В зале разместят шесть обеденных столов, каждый из которых рассчитан на четыре человека, а также предусмотрят небольшую кухню. В интерьере заведения будет преобладать дерево, что подчеркнет этническую атмосферу и традиции татарского народа.

Проект интерьераПроект интерьера
Проект интерьераПроект интерьера
Проект интерьераПроект интерьера
Проект интерьера. Фото: Данные закупки

Строительство и обустройство чайханы, по документам, должны завершить до конца 2024 года. Таким образом, новое заведение станет еще одной частью этнографического комплекса, который привлекает туристов и жителей региона своим культурным наследием.

Справка

Этнографический комплекс «Усадьба чатского татарина», в который войдет чайхана, имеет уникальное историческое значение для региона. Деревня Юрт-Ора известна как место традиционного проживания сибирских татар с VIII века и с 1994 года находится под государственной охраной. На территории комплекса уже воссоздана мечеть, установлен обелиск героям Великой Отечественной войны и создана Аллея поколений, посвященная древним родам деревни.

Чайхана станет еще одним объектом в уникальном культурном пространстве, где сочетаются исторические и этнографические элементы. Прием заявок на строительство кафе продлится до 11 ноября. Сумма контракта составляет 1 725 579 рублей.

Вскрылись проблемы туризма — что не так в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В России набирает популярность новый вид экстремального туризма — «болотинг»Что грозит за надписи на скалах, рассказал новосибирцам министр туризма АлтаяКурорт «Озеро Карачи»: Новосибирская область будет развивать оздоровительный туризм
#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирская область#История#Кафе#Туризм#Этнография
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика