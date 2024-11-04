Ограничение цен государством — будут ли власти вмешиваться в чувствительную сферу

Установка максимально допустимых цен на основные продукты питания — мера вынужденная, которая применяется лишь в крайних случаях. Жители Новосибирска, как и всей страны, обеспокоены постоянным ростом стоимости почти на все. Более того, впереди новогодние праздники, во время которых увеличение цен, вероятно, продолжится.