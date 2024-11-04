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Posted 4 ноября, 12:23

Published 4 ноября, 12:23

Modified 4 ноября, 12:25

Updated 4 ноября, 12:25

Рост цен на продукты

Ограничение цен государством — будут ли власти вмешиваться в чувствительную сферу

4 ноября 2024, 12:23
Фото: 1MI. Рост цен на продукты

Жителям Новосибирска ответили на вопрос об ограничении цен на продукты

Стоимость продуктов продолжает повышаться, люди обеспокоены предстоящим традиционным ростом цен перед новогодними праздниками. Власти рассказали, будут ли устанавливать предельные значения для данного процесса.

Установка максимально допустимых цен на основные продукты питания — мера вынужденная, которая применяется лишь в крайних случаях. Жители Новосибирска, как и всей страны, обеспокоены постоянным ростом стоимости почти на все. Более того, впереди новогодние праздники, во время которых увеличение цен, вероятно, продолжится.

Позиция профильных ведомств осталась без изменений. Ни Минсельхоз, ни Минпромторг не видят необходимости включаться в процесс «ручного» регулирования цен. Вводить предельно допустимые значения в ближайшее время не планируют, уточняет Мойка78.

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#Екатерина Нимко#Экономика#Общество#Регулирование#Цены#Продукты#Новый год
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