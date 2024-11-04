Ограничение цен государством — будут ли власти вмешиваться в чувствительную сферу

Posted 4 ноября, 12:23
Published 4 ноября, 12:23
Modified 4 ноября, 12:25
Updated 4 ноября, 12:25
Установка максимально допустимых цен на основные продукты питания — мера вынужденная, которая применяется лишь в крайних случаях. Жители Новосибирска, как и всей страны, обеспокоены постоянным ростом стоимости почти на все. Более того, впереди новогодние праздники, во время которых увеличение цен, вероятно, продолжится.
Позиция профильных ведомств осталась без изменений. Ни Минсельхоз, ни Минпромторг не видят необходимости включаться в процесс «ручного» регулирования цен. Вводить предельно допустимые значения в ближайшее время не планируют, уточняет Мойка78.